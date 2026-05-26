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La prevé enviar a la Luna, entre los meses de septiembre y noviembre, un aterrizador de Blue Origin para comenzar a asentar los cimientos de la futura base lunar, y le seguirán dos misiones similares programadas para antes de que finalice 2026, informó este martes la agencia espacial.

El alunizador elegido para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, según explicó en una rueda de prensa en Washington el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Los tres lanzamientos se enmarcan en la fase inicial de la construcción de la base, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029.

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