Las vacaciones de verano están a punto de iniciar para placer de los alumnos de educación básica en México están a punto de finalizar, luego de los intentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por adelantarlas al 5 de junio por cuestiones de clima y la celebración del Mundial 2026.

Pero antes de que termine el ciclo escolar, la SEP suspenderá clases una vez más en mayo… ¿Cuándo ocurrirá? ¿Por qué no habrá clases? ¿Quiénes no irán a la escuela? A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria, debes saber que la SEP va a suspender clases esta semana debido al Consejo Técnico Escolar correspondiente al mes. La suspensión de actividades académicas será sólo para los alumnos de educación básica en todo el país, debido a que los maestros y personal académico deben asistir a la sesión.

La próxima suspensión será el viernes 29 de mayo y coincidirá con el fin de semana, por lo que habrá un megapuente vacacional de tres días.

En caso de que las suspensiones de actividades y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenga efecto para el 1 de junio , el puente podría extenderse un día más.

En contexto, hace unos días, los militantes de la coordinadora detallaron que llevarían a cabo movilizaciones y una megamarcha en la Ciudad de México a partir del 1 de junio; en Oaxaca iniciaron el pasado lunes 25 de mayo, en la CDMX también se han llevado a cabo algunas movilizaciones desde esta fecha, pero no han sido las más grandes.

Hasta el momento la SEP no ha emitido un anuncio oficial sobre la suspensión de clases para el lunes 1 de junio para la Ciudad de México, Zona Metropolitana o para otra entidad federativa.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Último megapuente vacacional del ciclo, de acuerdo con la SEP

Según el calendario escolar de la SEP todavía vigente, habrá otro puente vacacional también por Consejo Técnico antes de que termine el año escolar. ¡Toma nota! El último fin de semana largo será el viernes 26 de junio.

Por su parte, el ciclo escolar a nivel nacional terminará oficialmente el miércoles 15 de junio, según lo establecido por la secretaría, aunque varios estados estarían adelantando su fin de curso hasta por dos semanas.

Estos estados concluirán sus actividades académicas de manera adelantada son los siguientes: