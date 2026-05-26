Autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora (noroeste), a Isai ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cuenta con orden de extradición.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó mayores detalles.

El funcionario señaló que el arresto se derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

Asimismo, informó que en Tapachula, Chiapas (sureste), se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

También se aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Este aseguramiento ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.