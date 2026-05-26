Karol G fue una de las estrellas más destacables en la reciente entrega de los American Music Awards, llevados a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en los que se hizo de dos premios.

La cantante colombiana llegó a la premiación luciendo un espectacular conjunto negro traslúcido, compuesto por un top tank de malla con mangas largas y cuello estilo barco; a juego con un bralette negro de cuello halter y falda larga en corte A de cintura baja.

Para este look, la celebridad apostó por pendientes largos con cristales plateados y azules incrustados, además de zapatillas de tacón alto y discretos anillos.

Karol G se lució peinada con mechones ondulados y voluminosos con raya en medio, mientras su rostro se mostró definido por maquillaje en tonalidades bronceadas y nude.

Durante la ceremonia, la intérprete de Amargura y TQG se cambió de outfit para brillar sobre el escenario con un conjunto metálico, diseñado con lentejuelas y pedrería colgante.

Usó un top de un hombro unido a una falda asimétrica traslúcida con una cadena transparente; combinó las escasas prendas con brazaletes de cristales, pendientes brillantes y una pulsera en el tobillo.

Karol G arrasa los American Music Awards; presume silueta de impacto con diminutos looks. Foto: AFP

La celebridad latina vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante colombiana brilló en la gala de los American Music Awards al recibir el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento reservado para figuras con impacto global en la música y la cultura.

Conmovida, la intérprete de Tusa agradeció el galardón entregado por John Legend y aseguró que la música le dio un propósito de vida. Durante su discurso, destacó el poder sanador de sus canciones y aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de sus fans alrededor del mundo.

Karol G arrasa los American Music Awards; presume silueta de impacto con diminutos looks. Foto: AFP

“Es legendario. Sin duda, este será un momento legendario en mi carrera. Me siento muy, muy agradecida. En primer lugar, gracias a Dios. Él me permite vivir la experiencia más increíble y maravillosa de mi vida. Quiero decir que, más que nada, esta carrera me ha dado lo más importante: un propósito’”, apuntó.

“Encontré un propósito a través de mi música. Me alegra poder interpretar una canción y expresar en ella cosas que se convierten en la voz de mucha gente. Un espacio de sanación, un lugar seguro, y creo que mi vida tiene sentido gracias a mi música y a poder ayudar a otros a través de ella”, señaló.

La noche fue todavía más especial cuando también ganó el premio a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta. Este nuevo reconocimiento llega semanas después de que hiciera historia como la primera mujer latina en encabezar Coachella, consolidando su nombre como una de las artistas más influyentes del momento.