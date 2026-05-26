Cada año, miles de mexicanos buscan trabajar en Estados Unidos de forma legal, pero muchos creen que las oportunidades son difíciles de encontrar o que solo existen a través de intermediarios. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Existen plataformas oficiales donde puedes consultar vacantes reales, con empresas registradas y procesos regulados por autoridades estadounidenses.

La propia Embajada de Estados Unidos en México ha dado a conocer una herramienta clave para quienes buscan empleo temporal en territorio estadounidense de forma segura y documentada. Aquí te contamos cómo funciona, qué tipo de trabajos hay y qué necesitas saber antes de aplicar.

Un portal oficial para encontrar trabajo legal en Estados Unidos:

El sitio https://seasonaljobs.dol.gov/ es una plataforma del Departamento de Trabajo de Estados Unidos donde se publican ofertas de empleo temporal completamente legales.

En este portal puedes encontrar:

Nombre de la empresa contratante.

Tipo de trabajo disponible.

Duración del empleo.

Salario por hora ofrecido.

La relevancia de este sitio radica en que las empresas que publican vacantes están certificadas oficialmente, lo que reduce el riesgo de fraudes o engaños. Esto rompe con el mito de que no hay un lugar confiable para buscar trabajo temporal en Estados Unidos.

Tipos de empleos disponibles

Las ofertas de trabajo son variadas y, en su mayoría, no requieren estudios profesionales ni experiencia especializada. Algunos ejemplos incluyen:

Conductor de camión maderero.

Cocineros en campamentos.

Personal de limpieza.

Trabajadores agrícolas.

Granjeros.

Estos empleos están orientados a cubrir necesidades temporales en sectores donde la demanda de mano de obra es alta.

El papel de las visas H-2: la clave para trabajar legalmente

Para poder ocupar estos trabajos, es necesario tramitar una visa de trabajo temporal. Las más comunes en este tipo de programas son la H-2A y la H-2B.

Visa H-2A: trabajo agrícola

La visa H-2A permite a ciudadanos extranjeros, incluidos mexicanos, trabajar en el sector agrícola de Estados Unidos de manera temporal y legal.

Características principales:

Aplica para trabajos en campos de cultivo o invernaderos.

No tiene un límite anual fijo de visas.

Permite estancias de hasta 3 años (con renovaciones por temporada).

Requiere contar con una oferta de empleo previa.

Este tipo de visa es ideal para quienes buscan empleo como jornaleros o en actividades relacionadas con la producción agrícola.

Visa H-2B: trabajos no agrícolas

Por otro lado, la visa H-2B está diseñada para empleos temporales fuera del sector agrícola.

Algunos puestos comunes:

Jardinería.

Construcción.

Hotelería.

Limpieza.

Restaurantes (meseros, cocina).

Trabajos forestales.

Cuidado de animales.

Operarios en fábricas.

Una de sus ventajas es que está dirigida tanto a personas con experiencia como a quienes no la tienen, y tampoco exige formación académica.

Esta visa te autoriza a trabajar únicamente con el empleador que aparece en el documento. Cambiar de empresa sin autorización es ilegal y puede traer consecuencias migratorias.

¿Qué debes considerar antes de aplicar?

Antes de tomar la decisión de trabajar en Estados Unidos, es importante tener en cuenta varios aspectos:

Busca siempre fuentes oficiales: Evita intermediarios no verificados. El portal del Departamento de Trabajo es una opción segura.

Analiza bien la oferta: Revisa condiciones como salario, duración y ubicación para asegurarte de que se adapta a tus necesidades.

Ten claro que son trabajos temporales: Estos empleos no garantizan residencia permanente, aunque pueden renovarse por temporadas.

Prepárate para el proceso migratorio: Necesitarás documentos, entrevistas y cumplir con los requisitos de la visa correspondiente.

Trabajar en Estados Unidos de forma legal sí es posible, y hoy en día es más accesible gracias a herramientas oficiales como seasonaljobs.dol.gov. Ya sea en el campo, en hoteles o en distintas industrias, estos programas representan una alternativa para mejorar ingresos sin poner en riesgo tu situación migratoria.