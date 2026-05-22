Una nueva oportunidad laboral en Estados Unidos abre la puerta a trabajadores extranjeros interesados en el sector agrícola. Se trata de una v acante ofrecida en Lake Park, Minnesota , para el cuidado de ganado durante la temporada de invierno y primavera, con un salario de 19.33 dólares por hora.

La oferta , publicada a través del sistema oficial del Departamento de Trabajo , forma parte del programa de empleo temporal para labores agrícolas.

El puesto es ofrecido por BGR Dairy LLP y contempla la contratación de cuatro trabajadores bajo un esquema de empleo de tiempo completo, con una jornada de 40 horas semanales, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El contrato está programado para iniciar el 15 de diciembre de 2026 y concluir el 15 de mayo de 2027, coincidiendo con la temporada más demandante del ciclo ganadero, especialmente durante el periodo de parto del ganado.

Funciones principales del trabajo

Los trabajadores seleccionados deberán encargarse del cuidado integral del ganado durante el confinamiento invernal. Entre sus tareas destacan:

Supervisar el estado de las vacas y detectar enfermedades o lesiones.

Garantizar el suministro constante de agua limpia, utilizando camionetas para transportar el recurso.

Apoyar en los procesos de parto, incluyendo asistencia a los terneros y posibles traslados al veterinario.

Participar en actividades de reproducción, vacunación y marcado del ganado.

Trasladar animales entre corrales, potreros y áreas de pastoreo.

Realizar labores generales de mantenimiento en la granja.

El periodo más intensivo de trabajo ocurre entre diciembre y marzo, cuando las vacas permanecen en confinamiento y requieren vigilancia constante. Posteriormente, en mayo, el ganado es preparado para su traslado a los pastos de verano.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

De acuerdo con la oferta registrada ante las autoridades laborales, los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

Contar con al menos un mes de experiencia en labores agrícolas.

Tener licencia de conducir vigente.

Poder levantar hasta 23 kilogramos (50 libras).

Estar dispuestos a trabajar en condiciones climáticas extremas y realizar esfuerzo físico constante.

Además, el empleador realizará pruebas de drogas sin costo.También se valoran aspectos como el desempeño y la experiencia, ya que pueden influir en aumentos salariales o bonos al final del periodo laboral.

H-2A, la visa que necesitas en Estados Unidos

Esta vacante se enmarca dentro del programa de visa H-2A, que permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para cubrir necesidades temporales o estacionales en el sector agrícola. Este tipo de visa es común en actividades como el cultivo, la cosecha o el cuidado de animales, y tiene la ventaja de que no hay un límite anual fijo en su emisión.

Los trabajadores bajo este programa pueden permanecer en el país hasta por tres años, con posibilidad de renovaciones, siempre que continúen cumpliendo con contratos temporales. Para aplicar, es indispensable contar previamente con una oferta laboral de un empleador en Estados Unidos, como en este caso.

¿Cómo postularse al trabajo en Estados Unidos?

Las personas interesadas pueden iniciar su solicitud a través de los siguientes medios oficiales:

Teléfono: +1 218 849 9332.

Correo electrónico: bgrdairy@bgrdairy.com.

Portal oficial: https://seasonaljobs.dol.gov/ .