Hot Sale 2026: Prepárate para las mega ofertas, promociones y descuentos de locura que encontrarás exclusivamente en línea para ropa, calzado, electrónica, muebles, celulares, skin care, maquillaje, automotriz, joyería, viajes, renta de autos, hospedaje, seguros y marcas de lujo.

¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026?

Este evento anual que impulsa el comercio en la web tendrá una duración de nueve días:

Inicio Hot Sale 2026 : lunes 25 de mayo

: lunes 25 de mayo Último día Hot Sale 2026: martes 3 de junio

¿Qué marcas participan en el Hot Sale 2026?

Como cada año hay decenas de marcas que se suman a esta iniciativa impulsada por Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), entre las marcas que participan están desde supermercados, servicios, productos y hasta bancos.

Feverup

AT&T

Dyson

Mac Cosmetics

Korean Code 82

Casa de las Lomas

Charly

Farmacias del Ahorro

Eagle Eyes

Crocs

Cklass

Colgate

Joyería Bizzarro

IKEA

HYUNDAI

Fiesta Inn

L'Oréal Paris

La Castellana

Ilusión

OXXO Pay

Office Max

Muebles DICO

TEMU

Shein

Saba

Ellaz

PlayStation

Telcel

Thermomix

Vans

Unitec

VIX

Volaris

Totalplay

Victoria's Secret

Tramotina

Bioderma

Canvas Lab

Autozone

Evenflo

Expedia

EF English Live

Estafeta

Fonacot

Fraiche

¿Qué tiendas participan en el Hot Sale 2026?

Entre las tiendas que tendrán ofertas en línea entre el 25 de mayo al 2 de junio son:

Walmart

Sam's Club

Sanborns

Rappi

La Comer

Elektra

Amazon

Bodega Aurrera

Mercado Libre

Miniso

Liverpool

Chedraui

Uber Eats

Sears

Rappi

HEB

Coppel

City Club

Palacio de Hierro

La Europea

En sus portales oficiales, todas las marcas participantes tendrán descuentos, facilidades de pago, además de "ofertas flash" que duran brevemente.

Asimismo, el portal oficial de HOT SALE tiene concentradas todos sus afiliados ayudando a que la búsqueda de productos y servicios sea más sencilla.

Tiene cupones con descuentos especiales, ofertas hot y mega ofertas.