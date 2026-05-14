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¿Cuándo inicia el Hot Sale 2026?
Este evento anual que impulsa el comercio en la web tendrá una duración de nueve días:
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- Inicio Hot Sale 2026: lunes 25 de mayo
- Último día Hot Sale 2026: martes 3 de junio
¿Qué marcas participan en el Hot Sale 2026?
Como cada año hay decenas de marcas que se suman a esta iniciativa impulsada por Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), entre las marcas que participan están desde supermercados, servicios, productos y hasta bancos.
- Feverup
- AT&T
- Dyson
- Mac Cosmetics
- Korean Code 82
- Casa de las Lomas
- Charly
- Farmacias del Ahorro
- Eagle Eyes
- Crocs
- Cklass
- Colgate
- Joyería Bizzarro
- IKEA
- HYUNDAI
- Fiesta Inn
- L'Oréal Paris
- La Castellana
- Ilusión
- OXXO Pay
- Office Max
- Muebles DICO
- TEMU
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- Shein
- Saba
- Ellaz
- PlayStation
- Telcel
- Thermomix
- Vans
- Unitec
- VIX
- Volaris
- Totalplay
- Victoria's Secret
- Tramotina
- Bioderma
- Canvas Lab
- Autozone
- Evenflo
- Expedia
- EF English Live
- Estafeta
- Fonacot
- Fraiche
¿Qué tiendas participan en el Hot Sale 2026?
Entre las tiendas que tendrán ofertas en línea entre el 25 de mayo al 2 de junio son:
- Walmart
- Sam's Club
- Sanborns
- Rappi
- La Comer
- Elektra
- Amazon
- Bodega Aurrera
- Mercado Libre
- Miniso
- Liverpool
- Chedraui
- Uber Eats
- Sears
- Rappi
- HEB
- Coppel
- City Club
- Palacio de Hierro
- La Europea
En sus portales oficiales, todas las marcas participantes tendrán descuentos, facilidades de pago, además de "ofertas flash" que duran brevemente.
Asimismo, el portal oficial de HOT SALE tiene concentradas todos sus afiliados ayudando a que la búsqueda de productos y servicios sea más sencilla.
Tiene cupones con descuentos especiales, ofertas hot y mega ofertas.
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