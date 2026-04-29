Una empresa de viveros en Estados Unidos abrió una convocatoria dirigida a trabajadores mexicanos interesados en laborar en el sector agrícola durante 2026, específicamente en la cosecha de fresas, frambuesas y moras.

La vacante es de tiempo completo, ofrece un salario mensual de 35,700 pesos mexicanos y establece como requisito académico mínimo haber concluido la primaria, lo que la convierte en una opción accesible para personas con experiencia en el campo.

De acuerdo con la información difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) , esta oportunidad forma parte de los programas de movilidad laboral hacia el extranjero. Uno de los principales atractivos es que el SNE brinda acompañamiento durante el proceso de obtención del permiso de trabajo, lo que ayuda a reducir dudas y facilita los trámites necesarios para laborar legalmente en Estados Unidos.

¿En qué consiste el trabajo?

La empresa estadounidense busca trabajadores agrícolas que participen en actividades relacionadas con la cosecha y manejo de frutos rojos. El empleo se desarrolla directamente en campo e implica tareas físicas, precisión en la recolección y cuidado del producto para garantizar su calidad desde el cultivo hasta el empaque.

Las labores están enfocadas en la recolección manual, el control de calidad y el mantenimiento del área de trabajo, por lo que se requiere experiencia previa y disposición para cumplir con los ritmos propios del trabajo agrícola.

Requisitos para postularse

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel académico: primaria concluida.

Experiencia laboral: de 2 a 3 años como trabajador agrícola.

Conocimientos y habilidades técnicas:

Selección y clasificación de la cosecha.

Cosecha de frambuesas, fresas y moras.

Poda de arbustos y matas.

Inspección y limpieza del cultivo.

Embalaje y transporte de los productos cosechados.

Idioma: no se requiere.

Habilidades y competencias:

Orientación a resultados.

Calidad en el trabajo.

Compromiso y mejora continua.

Comunicación y trabajo en equipo.

Autonomía, proactividad y motivación.

Tolerancia a la presión y aprendizaje constante.

Disponibilidad: para viajar y laborar en Estados Unidos.

Horario y condiciones laborales

El empleo es de tiempo completo, con jornada de lunes a viernes, en un horario de 07:00 a 14:00 horas. Las actividades principales incluyen:

Recolección manual de frutos.

Pesaje y control de calidad.

Limpieza y mantenimiento del campo.

Empaque inmediato de fresas, frambuesas y moras.

Limpieza de herramientas de trabajo.

Identificación del punto óptimo de madurez de los frutos.

¿Qué ofrece la empresa?

Además del salario mensual de 35,700 pesos mexicanos, la empresa ofrece beneficios que hacen más atractiva la vacante:

Seguridad social pública.

Transporte.

Contrato por tiempo determinado.

Estas condiciones buscan brindar mayor certeza laboral durante el periodo de contratación.

Proceso de reclutamiento

El proceso de selección incluye una entrevista presencial en San Luis Potosí. El reclutamiento inició el 23 de abril de 2026 y tiene una duración aproximada de dos semanas, por lo que es importante que las y los interesados se registren con anticipación y cuenten con la documentación necesaria.

¿Cómo postularse?

Para participar, las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (en este enlace) y acudir a la entrevista presencial en San Luis Potosí. La fecha límite para postularse es el 8 de mayo de 2026.

Quienes deseen consultar esta y otras vacantes disponibles para trabajar en el extranjero pueden visitar el sitio oficial del programa: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero.

Esta convocatoria representa una alternativa laboral para mexicanos con experiencia agrícola que buscan trabajar legalmente en Estados Unidos, con un salario competitivo y el respaldo institucional del Servicio Nacional del Empleo.