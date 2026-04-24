Una nueva propuesta impulsada por legisladores de Morena ha sido presentada en el Congreso: convertir el Día de las Madres, que se celebra cada 10 de mayo en México, en un día de descanso obligatorio en todo el país. ¿En qué consiste esta iniciativa y hay posibilidades de que se apruebe? Esto es lo que se sabe.

El Día de las Madres es una de las festividades más importantes en México ya que millones de familias celebran el 10 de mayo en grande, reconociendo la labor y la importancia de la madre en el hogar. Algunas de las empresas mexicanas otorgan este día a sus trabajadores, o al menos, los dejan salir temprano; también sucede que si en las oficinas hay mujeres que son mamás se les permite faltar para festejar.

Sin embargo, esto no pasa en todos los lugares, por eso es que surge esta iniciativa de incluir el 10 de mayo como día de descanso obligatorio; la propuesta presentada por Morena plantea una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en la que se incluya el Día de las Madres dentro del calendario oficial de días feriados, lo que implicaría que millones de trabajadores puedan ausentarse de sus labores sin afectar su salario y recibir el pago correspondiente conforme a la ley.

La diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez expone en su proyecto lo siguiente: “El carácter espontáneo o voluntario de estas prácticas produce un problema de fondo: su ejercicio depende enteramente de la voluntad del patrón y no del reconocimiento de un derecho, en consecuencia, la posibilidad de disfrutar efectivamente del 10 de mayo como espacio de convivencia queda sujeta a criterios heterogéneos, desiguales y, en ocasiones, arbitrarios”.

Asimismo, Rubio Sánchez que incluir el 10 de mayo como día de descanso tendría efectos positivos en los trabajadores ya que les permitiría tener un mejor balance entre su vida y su trabajo.

De aprobarse, el 10 de mayo se sumaría a fechas como el 1 de mayo o el 16 de septiembre, que son días de descanso obligatorio; esto significaría:

Descanso con goce de sueldo para trabajadores

Pago triple en caso de laborar ese día.

Por ahora, el 10 de mayo continúa siendo una fecha laboral normal en México, aunque con alta actividad comercial y celebraciones en todo el país. Se espera que las autoridades compartan detalles del avandce de dicha iniciativa.

Es importante mencionar que anteriormente otros legisladores han propuesto más fechas para que sean consideradas como descanso obligatorio, entre éstas: