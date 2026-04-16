La CURP biométrica también será para niños y niñas, así lo confirmaron las autoridades luego de que compartieran los detalles de cómo realizarán el trámite para los menores de 17 años. Ante esto, las madres y los padres de familia manifestaron su inquietud con relación a la toma de datos biométricos y la forma en la que las autoridades cuidarán dicha información. Aquí te compartimos lo que dice el Registro Nacional de Población (RENAPO) sobre el tema, si será obligatoria para los niños y qué datos se capturan.

La implementación de la CURP biométrica en México ha comenzado a generar dudas e inquietud entre madres y padres de familia, especialmente por la toma de datos biométricos de menores de edad, la cual se considera información sensible, delicada y privada.

Con relación a este tema se han dado a conocer detalles clave sobre los datos que podrían recabarse y si su trámite será obligatorio para niños en 2026.

¿La CURP biométrica 2026 es obligatoria para niños?

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que la CURP biométrica sea obligatoria para los niños en 2026. Sin embargo, no se descarta que su uso se vuelva progresivamente necesario para acceder a servicios públicos, programas sociales, educación o trámites oficiales.

¿Qué datos biométricos de los niños se capturan?

En el caso de los niños, se toman los datos biométricos de acuerdo con su edad:

-0 a 4 años

Se tomará únicamente la fotografía del rostro

Se digitalizará la identificación oficial con fotografía del progenitor o tutor.

-5 a 11 años

Se tomará la fotografía del rostro

Se digitalizarán las huellas dactilares de índices y pulgares, exclusivamente

Captura de los iris de ambos ojos

Se digitalizará una identificación de la persona menor de edad.

-12 a 17 años

Se tomará la fotografía del rostro

Se digitalizarán las diez huellas dactilares

Se capturarán los iris de ambos ojos

Se digitalizará una identificación de la persona menor de edad.

Las autoridades indicaron que una vez completado el registro, el progenitor o la persona que ejerce la tutela recibirá en su correo electrónico el acuse del formato de solicitud de inscripción a RENAPO. En caso de que no se cuente con un correo electrónico personal, recibirán una impresión del documento.

Es importante mencionar que para registrar a personas de niños, niñas y menores de 17 años es necesario que la madre, padre o tutor ya cuente con su CURP biométrica o se dé de alta en ese momento.

Requisitos para sacar CURP biométrica de niños

Si el menor tiene entre 0 y 4 años se debe presentar:

Identificación oficial con fotografía del progenitor o tutor

Si el menor tiene entre 5 y 17 años:

Identificación con fotografía del menor de edad (puede ser credencial escolar, certificado escolar con fotografía, boleta de calificaciones, credencial del IMSS, ISSSTE, pasaporte, entre otras.

Tratándose de tutores, también deberán presentar documento o acta que avale la tutela.

La posibilidad de que niños sean registrados con datos biométricos ha generado debate en distintos sectores, ya que mientras algunos consideran que se trata de una medida positiva para mejorar la seguridad, otros expresan preocupación por el manejo, almacenamiento y posible vulneración de la información.