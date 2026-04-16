¿Sabías que después de Semana Santa aún hay un megapuente que podrás disfrutar en abril y mayo de 2026? Así es, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmaron las fechas oficiales en las que habrá descanso para los niños y niñas y, por consiguiente, para las madres y padres de familia. ¡Entérate qué días son y marca las fechas en tu calendario!

La SEP confirmó las fechas clave del calendario escolar 2025-2026 que darán lugar a uno de los periodos de descanso más largos, 6 días, y más esperados por estudiantes y familias: el megapuente de primavera, que combina días festivos y suspensión de clases entre finales de abril y principios de mayo.

¿Qué días no hay clases en abril y mayo

El megapuente de abril y mayo 2026 se debe a la celebración de varias fecha importantes en México:

Jueves 30 de abril : Día del Niño (la SEP no lo marca como suspensión de labores docentes, pero sí como día conmemorativo o de reflexión, por lo que se espera que en las escuelan se hagan festivales).

: (la SEP no lo marca como suspensión de labores docentes, pero sí como día conmemorativo o de reflexión, por lo que se espera que en las escuelan se hagan festivales). Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo (día de descanso obligatorio).

: (día de descanso obligatorio). Lunes 4 de mayo : La SEP lo señala como día conmemorativo o de reflexión por el 5 de mayo, por lo que algunas escuelas podrían otorgarlo como descanso o bien, llevarán a cabo ceremonias y festivales; consúltalo directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija.

: La SEP lo señala como día conmemorativo o de reflexión por el 5 de mayo, por lo que algunas escuelas podrían otorgarlo como descanso o bien, llevarán a cabo ceremonias y festivales; consúltalo directamente con las autoridades de la escuela de tu hijo o hija. Martes 5 de mayo: Conmemoración de la Batalla de Puebla (Suspensión de labores docentes).

Además, el calendario contempla la suspensión de actividades el viernes 15 de mayo, por el Día del Maestro, lo que abre la posibilidad de otro fin de semana largo para millones de estudiantes.

¿Aplica para todos el megapuente de abril y mayo 2026?

Estas fechas aplican a escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema de la SEP. Sin embargo, algunas instituciones pueden hacer modificaciones internas, por lo que se recomienda a padres y alumnos consultar directamente con su plantel educativo.