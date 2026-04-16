Un accidente de trolebús en Chalco generó movilización de servicios de emergencia la mañana de este 16 de abril de 2026, luego de que una unidad de la Línea 11 impactara contra un poste al ingresar a la estación La Covadonga, en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México.

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), el incidente ocurrió sobre Avenida Solidaridad, donde el vehículo del sistema trolebús Chalco–Santa Marta sufrió el percance. Tras el choque, 20 personas fueron trasladadas de manera preventiva a distintos hospitales para su valoración.

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Servicios de emergencia atienden a las personas que resultaron heridas por el choque de una unidad del Trolebús en la estructura de una estación en Chalco, Estado de México.



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Las autoridades informaron que, de manera preliminar, ninguna persona presenta lesiones de gravedad. Hasta el último reporte, 6 usuarios ya recibieron el alta médica, mientras que 2 personas permanecen en el Hospital Amerimed San Ángel, bajo observación.

El operador de la unidad fue presentado ante las autoridades para deslindar responsabilidades, mientras que el trolebús fue retirado de la zona.

Durante la atención de la emergencia, el servicio en la Línea 11 operó con marcha de seguridad, lo que provocó afectaciones temporales en la movilidad de los usuarios.

El STE indicó que continuará dando seguimiento a la evolución de las personas lesionadas y a las investigaciones para determinar las causas del accidente del trolebús en Chalco.