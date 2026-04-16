¿Un presagio bíblico? En medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, con la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, se hicieron virales en redes sociales imágenes del cielo israelí lleno de enjambres de abejas.

Las imágenes han sorprendido a propios y extraños debido a que se cree es una advertencia bíblica sobre un posible “desastre inminente”.

Las autoridades de la región de Netivot, Israel, han instado a la ciudadanía a mantener puertas y ventanas de casas y comercios cerradas ante la llegada de los enjambres, luego de que se viralizaran imágenes de los insectos revoloteando sobre las calles el pasado miércoles.

Según se dice, la llegada de las abejas es un presagio indicado en la Biblia, exactamente en el versículo Deuteronomio 1:44, que describe a los enemigos persiguiendo al pueblo: “Los amorreos que habitan en esas colinas salieron contra vosotros; os persiguieron como un enjambre de abejas”.

Los enjambres de abejas también se mencionan en el pasaje Isaías 7:18 y se relaciona con advertencias sobre un “juicio inminente”; el versículo dice: “Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria”.

Ante los comentarios apocalípticos que desataron las escenas, los expertos apuntaron que la llegada de los enjambres no es un presagio de desastres inminentes, sino que es un evento natural de la temporada de primavera en la que las abejas se mudan.

תיעוד מנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר@Itsik_zuarets pic.twitter.com/8c9dLyboB0 — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026

Según las explicaciones científicas, este tipo de eventos son causados por el “enjambrazón” natural de primavera, que es cuando las colmenas superpobladas se dividen y miles de abejas se mudan con abejas reinas para establecer nuevas colonias.

Esto ocurre en las temporadas con mayor producción de néctar, que también es cuando se produce otra abeja reina; los expertos explican que las colmenas se dividen en múltiples grupos que se mueven por los alrededores.

El fenómeno fue visto en Israel debido a la zona; según los investigadores, el paisaje israelí es un importante corredor migratorio para diversos tipos de insectos y polinizadores que se desplazan entre Europa, África y Asia.

Si bien las imágenes viralizadas han resultado fascinantes para muchos, para otros son preocupantes por supuestas advertencias bíblicas, en especial porque Israel ha estado en medio de conflictos vigentes en Medio Oriente, tanto en la Franja de Gaza, en Líbano y en Irán junto a Estados Unidos.

Usuarios de internet han relacionado las guerras con los presagios, señalando que Israel será castigado por Dios después de “desobedecerlo y tomar posesión de otras tierras” o que las abejas son una metáfora del llamado de Dios “para castigar al pueblo de Israel”.