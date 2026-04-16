La senadora Mariela Gutiérrez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), confirmó este miércoles que, durante su etapa como alcaldesa (2019-2023) del municipio de Tecámac, en el Estado de México, se le aplicó la eutanasia a 10 mil perros.

Gutiérrez justificó los sacrificios por su "deplorables condiciones" de salud o por denuncias de ataques a personas, a la vez que aseguró que dichas acciones fueron conforme a protocolos y normas oficiales y señaló que un video difundido en redes sociales "descontextualiza" las cifras

"Fueron 10 mil", reconoció la legisladora en una conferencia de prensa en el Senado, luego de que circulara en redes sociales un video en el que ciudadanos la acusaban de esas acciones.

Aclaró, asimismo, que los perros fueron sacrificados " conforme a las normas oficiales mexicanas y porque ya habían sido violentadas diversas personas, (casos) que tengo documentado en expedientes del Centro de Bienestar Animal durante mi mandato ".

" Habían mordido, habían violentado a la gente . Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía. Mi comunicación con la gente que goberné en Tecámac, mis conciudadanos, siempre fue muy abierta, siempre fue muy derecha. Y ellos me tenían la confianza", explicó la senadora federal por Morena desde 2024

Para defenderse, Gutiérrez remarcó que el tema de los perros "es un problema a nivel país, no es un problema privativo de Tecámac, o de uno u otro estado del país".

🔴 Conferencia de prensa de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de @MorenaSenadores. https://t.co/qKsAptcUDL — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

La actual senadora de Morena precisó que durante su gestión se realizaron más de 50 mil esterilizaciones, además de miles de adopciones, recuperaciones y donaciones; y que en total fueron atendidos más de 80 mil perros situación de calle.

"Cuando hablamos de animalitos de compañía, de perritos, gatitos, no hablamos de cifras, hablamos de vidas y cualquier decisión que se deba de tomar para ese respecto duele, pero también es una verdad que pocos están diciendo con responsabilidad", abrió Gutiérrez su discurso.

El municipio de Tecámac, del que fue alcaldesa, tiene 500 mil habitantes y se encuentra a 40 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Gutiérrez agregó que en México se vive una "crisis real, abandono masivo, reproducción sin control, animales enfermos, agresivos (...) que también están sufriendo de manera extrema, y eso no lo podemos reducir a un video simplista, mediático que se trate de buenos contra malos ".

Por último, argumentó que "gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas", por lo que "cada acción que se tomó fue bajo un principio claro, reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley y sobre todo protección a la ciudadanía en general".