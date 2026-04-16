Luego de la controversia originada por su cambio de rostro y acusaciones de presuntos rituales satánicos, Galilea Montijo se encuentra de nueva cuenta en el centro de la polémica tras la filtración de un audio en el que supuestamente afirma estar “asqueada de México”.

El material que circula en redes sociales y que ya es viral ha desatando una ola de críticas y abriendo un debate sobre su autenticidad y comentarios negativos en contra de la presentadora de televisión mexicana.

En dicho audio, se escucha una voz atribuida a Galilea en el que menciona que su contrato terminaría en agosto de 2026, además de expresar un supuesto descontento con el país y que desea irse.

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México”, se escucha en el audio. “Qué triste es decir lo que te estoy diciendo y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme”, agrega.

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La veracidad del audio ha sido cuestionada debido a que los seguidores de la presentadora afirman que es falso y que la voz no es de Galilea. En redes, los internautas sugieren que podría tratarse de una grabación manipulada o hecha con inteligencia artificial.

El audio compartido parece estar incompleto y no tiene contexto claro, lo que ha escalado la controversia.

Hasta ahora, Galilea Montijo no ha emitido ningún comentario sobre la filtración, lo que ha alimentado aún más el debate en redes y los comentarios en su contra por hablar de dicha forma sobre México.

“Que se largue de México, no pierde, al contrario”, “Después de tantos años se le termina el contrato, qué raro, no tendrá que ver con todo lo que se ha dicho de ella últimamente”, “México le dio toda la fortuna que tiene. Qué tristes declaraciones, México la ama mucho, pero cada quien”, “No soportó que se burlaran de su cirugía”, son algunos comentarios que circulan en los audios.

El actual escándalo ocurre después de que una mujer, llamada Juanita Juárez, acusara a Galilea Montijo de hacer rituales con bebés en la habitación de un hotel.

“Dios mío. ¡Se lo comió, se lo comió, era un bebé! Yo lo vi, yo lo vi todo... Galilea, Galilea... ¡Era un ritual, Padre Santo!”, dijo la mujer después de haber visto presuntamente la escena del ritual.

Las acusaciones de estas prácticas se hicieron virales en redes sociales hace unos días y crearon un debate entre los internautas quienes desmentían las afirmaciones diciendo que era IA y otros asegurando que todo era real, en especial porque en el pasado la celebridad ya había sido vinculada a la santería y a la práctica de rituales oscuros.