Contar un par de buenos audífonos son indispensables cuando pasas largas horas atorado en el tráfico para escuchar tu música favorita, contestar una llamada importante o escuchar un podcast que te haga el viaje llevadero.

Escoger este tipo de accesorios para el celular no es tarea sencilla, ya que, según sus características y marca suelen elevar mucho el precio.

Para ahorrarte tiempo aquí te presentamos la lista de audífonos inalámbricos mejor punteados, que cuestan menos de 200.00 y que están disponibles en diversas plataformas de compra en línea.

Audífonos inalámbricos para celular de menos de 200 pesos:

XIAOMI Redmi Buds 6

Cancelación de ruido con IA para llamadas

Carga rápida

Batería hasta 36 horas

Disponible en cuatro colores

Precio: 199.00 pesos

1HORA audífonos inalámbricos con pantalla digital

Compatible con Samsung, Huawei y Xiomi

Batería dura hasta 7 horas

Ideal para correr o hacer cualquier deporte

Tienen chips de audio de alta calidad

Botones físicos para smart touch

Precio: 199.00, con descuento lo puedes encontrar hasta en 139.00

Lenovo EA210 Bluetooth color blanco

Cancelación de ruido

Micrófono incluido

Duración de batería hasta por 25 horas

Resistente al agua

Ergonomía intracanal para uso prolongado sin fatiga

Precio: 391.00, pero algunas plataformas lo puedes encontrar con descuento: 194.00 pesos

Apple AirPods Pro 2nda generación

Reacondicionado- Excelente

Estuche de carga USB-C

Con luz led

Cancelación de ruido

Duración de batería hasta por 6 horas

Cuenta con audio en "modo transparencia" para escuchar lo que sucede alrededor de ti

Precio: 180.00

Recuerda que los precios son más envío a domicilio o en algunos casos por ser tu primera compra en la aplicación de tu elección pueden ofrecer la entrega gratis.

Los productos mencionados cuentan con más del 70% de calificaciones positivas en las páginas de venta en línea consultadas.