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Contar un par de buenos audífonos son indispensables cuando pasas largas horas atorado en el tráfico para escuchar tu música favorita, contestar una llamada importante o escuchar un podcast que te haga el viaje llevadero.
Escoger este tipo de accesorios para el celular no es tarea sencilla, ya que, según sus características y marca suelen elevar mucho el precio.
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Para ahorrarte tiempo aquí te presentamos la lista de audífonos inalámbricos mejor punteados, que cuestan menos de 200.00 y que están disponibles en diversas plataformas de compra en línea.
Audífonos inalámbricos para celular de menos de 200 pesos:
XIAOMI Redmi Buds 6
- Cancelación de ruido con IA para llamadas
- Carga rápida
- Batería hasta 36 horas
- Disponible en cuatro colores
- Precio: 199.00 pesos
1HORA audífonos inalámbricos con pantalla digital
- Compatible con Samsung, Huawei y Xiomi
- Batería dura hasta 7 horas
- Ideal para correr o hacer cualquier deporte
- Tienen chips de audio de alta calidad
- Botones físicos para smart touch
- Precio: 199.00, con descuento lo puedes encontrar hasta en 139.00
Computadoras, muebles y juegos didácticos para niños disponibles aquí en Office Max
Lenovo EA210 Bluetooth color blanco
- Cancelación de ruido
- Micrófono incluido
- Duración de batería hasta por 25 horas
- Resistente al agua
- Ergonomía intracanal para uso prolongado sin fatiga
- Precio: 391.00, pero algunas plataformas lo puedes encontrar con descuento: 194.00 pesos
Apple AirPods Pro 2nda generación
- Reacondicionado- Excelente
- Estuche de carga USB-C
- Con luz led
- Cancelación de ruido
- Duración de batería hasta por 6 horas
- Cuenta con audio en "modo transparencia" para escuchar lo que sucede alrededor de ti
- Precio: 180.00
Recuerda que los precios son más envío a domicilio o en algunos casos por ser tu primera compra en la aplicación de tu elección pueden ofrecer la entrega gratis.
Los productos mencionados cuentan con más del 70% de calificaciones positivas en las páginas de venta en línea consultadas.
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