Demi Lovato está de vuelta. La estrella inició su gira It's Not That Deep el pasado 13 de abril en Orlando, Florida, y deslumbró a sus seguidores.

Lovato sorprendió con un gran talento vocal y energía sobre el escenario, pero también por su gran apuesta en la moda. La estrella deslumbró con atuendos atrevidos en color negro.

En especial, con un bikini de cuero combinado con medias de red, top y un abrigo sobre sus hombros. Llevó lentes de sol, dejó su cabellera suelta y un maquillaje que resaltó su belleza.

También conquistó con un body azul de encaje y para sus fotos promocionales llevó un leotardo negro con paneles descubiertos.

It’s Not That Deep Tour es la octava gira de Demi Lovato y marca su regreso a los conciertos en arenas después de varios años sin una gira de este formato. El tour acompaña el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, It’s Not That Deep (2025), un proyecto que consolida su regreso a un sonido pop electrónico y bailable.

Aunque el repertorio puede variar por ciudad, el concierto inaugural en Orlando incluyó temas como Fast, Kiss, Here All Night, Heart Attack, Give Your Heart a Break, Sorry Not Sorry y Cool for the Summer.

Uno de los momentos más comentados del arranque de la gira fue la aparición sorpresa de Joe Jonas, con quien Demi interpretó This Is Me y On the Line, canciones asociadas a Camp Rock.

En el primer concierto también estuvo presente Selena Gomez. Demi Lovato subió a su cuenta de Instagram las fotografías.

La encargada de abrir los conciertos es Adéla, cantante y compositora europea emergente, seleccionada por Lovato para acompañarla durante toda la gira.

Durante el último año, Demi Lovato desató rumores por su rápida transformación física. Bajó más de 25 kilos y algunos usuarios de internet especulan el uso del medicamento Ozempic.

Sin embargo, varios de sus fans la han defendido, argumentando que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. “Los medicamentos psiquiátricos pueden alterar el peso, dejen de juzgar”, señaló un usuario. La cantante de Kiss nunca confirmó ni negado haber usado Ozempic.