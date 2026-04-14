Elizabeth Hurley volvió a robar miradas al aparecer con un sofisticado vestido blanco de raja que resaltó su figura y piernas torneadas. A sus 60 años, la actriz y modelo británica apostó por un diseño minimalista que combinó sensualidad y clase en perfecta armonía.

El vestido, de líneas limpias y caída impecable, destacó por su apertura lateral, un detalle que añadió un toque moderno y atrevido. Hurley complementó el look con accesorios brillantes, un maquillaje luminoso y su característica melena suelta, logrando un conjunto que evocó glamour.

Su aparición no solo confirmó su impecable gusto por la moda, sino que también reforzó la idea de que el estilo y la confianza se construyen con el tiempo, convirtiéndola, una vez más, en inspiración.

Elizabeth Hurley presentó el premio al Mejor Musical Nuevo en los Premios Olivier en el Albert Hall. “Ahora estoy deseando ver el espectáculo ganador: Paddington, el musical. Una velada verdaderamente inolvidable y un hermoso recordatorio de por qué amo el teatro”, escribió.

La foto sale a la luz luego de que modelara su bikini a rayas de Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear “tendencias que aportan emoción al guardarropa de vacaciones”, según su sitio web.

La colección ha tenido un éxito global, y ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de sus diseños están hechos de algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley participa activamente en todas las etapas del diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización.

“Elegí aventurarme en la moda de ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Creo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, comenta.

Elizabeth Hurley confiesa que constantemente es cuestionada por su dieta para mantenerse radiante. En una entrevista con The Telegraph, dijo que su alimentación es muy simple, pero siempre se ha cuidado.

“Dejé de comer sándwiches empaquetados y, en su lugar, como alimentos como pollo asado con puré de papas y verduras”.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como”.

Hurley prefiere evitar el gimnasio, pero siempre está activa y rara vez se queda quieta.