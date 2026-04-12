Hailey Bieber enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir detalles de una sesión fotográfica improvisada que hizo durante su asistencia a Coachella 2026, festival de música que marcó el regreso de Justin Bieber a los grandes escenarios.

En algunas fotografías que compartió en sus stories de Instagram, la modelo se dejó ver más bella que nunca. Posó para la cámara ataviada con un conjunto de temporada compuesto por un sostén amarillo con tirantes negros, con copas de triángulo y un bikini de cintura baja atado por los costados, el cual remarcó su delgada, pero trabajada silueta.

Le sumó un top blanco traslúcido en el que se leía la frase “Futura señora Bieber”; también usó una gorra de tipo beisbol negra. Se dejó ver con maquillaje en tonos naturales de su marca de belleza Rhode y con su cabellera color chocolate alborotada en mechones ondulados.

Otro look que lució fue un vestido lencero amarillo con rosa fucsia, con escote en V y finos tirantes. A este outfit le sumó gafas solares rectangulares y sandalias con tacones.

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Hailey tuvo su momento de glamour cuando presentó el spot de Rhode alrededor de Coachella, en el que ofreció experiencias de belleza y maquillaje para sus fanáticos, con muestras de su maquillaje y skincare.

Hailey Bieber acompañó a Justin en su participación principal en el Festival de Coachella, mismo que lo trajo de regreso a los grandes escenarios musicales luego de una pausa en su carrera. De acuerdo con los informes, la organización le pagó 10 millones de dólares por ser headliner, un monto que no se le había pagado a ningún artista en toda la historia del evento anual.

El reciente show de Justin Bieber ha generado una fuerte división entre sus fans, especialmente por la forma en la que se presentó sobre el escenario. El cantante interpretó temas de su álbum SWAG II y varios de sus éxitos más conocidos, pero lo hizo sentado en un taburete y utilizando reproducciones desde YouTube, lo que desató críticas en redes.

Mientras algunos seguidores defendieron la propuesta como una especie de guiño a sus inicios, cuando se hizo famoso subiendo videos a YouTube, otros no tardaron en calificar el espectáculo como “perezoso” y poco profesional.

A pesar de ello, el momento también tuvo tintes personales, ya que el artista mencionó a su esposa Hailey Bieber y a su hijo Jack Blues durante la interpretación de una de sus canciones.

Entre los asistentes destacó la presencia de Katy Perry y Justin Trudeau, quienes no pasaron desapercibidos. La cantante incluso bromeó sobre el uso de YouTube durante el show, diciendo: “Menos mal que tiene premium… no quiero ver anuncios”. Hasta ahora, Bieber no ha respondido a la polémica que rodea su presentación.