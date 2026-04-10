En medio de los rumores de que Jorge D'Alessio y Marichelo Puente estén pasando por una crisis matrimonial que los llevaría hasta el punto de divorciarse, la hermana mayor de Anahí finalmente rompió el silencio.

En entrevista con medios de comunicación, este jueves después de semanas de hermetismo de su parte, Marichelo decidió hablar pese a que en un momento estuvo a punto de quebrarse.

" No soy la única ni la primera ni la última, la vida pasa, esto pasa y es un día a la vez ", dijo tras ser cuestionada si se estaba divorciando.

Sobre si la separación habría derivado de una infidelidad de parte de su esposo Jorge DÁlessio, la influencer trató de dar una respuesta sin dar detalles al respecto, por lo que se limitó a reconocer que su matrimonio de 24 años está pasando por una separación.

" No es un momento fácil al menos para mí. No es un momento fácil, no estoy lista todavía, necesito tiempo ", comentó con la voz entrecortada.

Sobre cómo se transformará la relación familiar luego de que en declaraciones anteriores Jorge D'Alessio asegurara que sigue viendo a sus hijos, Marichelo fue clara: " Hay exesposos no exhijos ".

#ÚLTIMOMOMENTO 🚨 Con la voz entrecortada, ¡Marichelo rompe el silencio sobre su separación con Jorge D’Dalessio! Mañana la entrevista completa en #DePrimeraMano👌 a las 3 pm por el 3.1 de @ImagenTVMex



Reportera: @Mariana_Zepeda #DPMAlMomento pic.twitter.com/EhgpGScz0B — De Primera Mano (@deprimeramano) April 10, 2026

¿Porque empezaron los rumores sobre el presunto divorcio de Marichelo y Jorge D'Alessio?

Los rumores sobre el supuesto divorcio de esta pareja surgieron luego de que hace un par de semanas cada uno subiera imágenes a sus historias acompañados cada quien por sus hermanos, Anahí y Ernesto D'Alessio, con frases motivadoras.

Esto que podría pasar desapercibido prendió las alertas en redes luego de que los cibernautas notaran que Marichelo ya no seguía Jorge en sus plataformas.

Hecho que contrastó debido a que eran una pareja muy activa en redes donde constantemente se enviaban mensajes amorosos.

Además, en el caso del Instagram de Marichelo ya no aparecen las fotos que tenía con su esposo, pero en la plataforma de D'Alessio sí.

¿Cuándo se casaron Marichelo y Jorge D'Alessio?

Esta pareja se casó en mayo de 2011 en una ceremonia celebrada en Cuernavaca. Cuando ella tenía 33 años y él 26 años, formando una nueva familia a lado de la hija que ya tenía la creadora de contenido.

Al paso del tiempo, tuvieron dos hijos más Santiago y Patricio.