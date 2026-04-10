América vs Cruz Azul estrenaran la cancha del renovado Estadio Banorte, antes Azteca, con el partido de la jornada 14 de torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Clásico joven se darán en medio de la polémica que enfrentan las Águilas luego de su desempeño en el partido de ida contra Nashville en la liga de Campeones Concacaf donde empataron 0-0.

¿Cuándo juega el América en el Estadio Banorte?

El América regresa a casa, el Estadio Banorte, este próximo sábado 11 de abril para enfrentarse a la Máquina Cementera en punto de las 9:05 de la noche.

¿Dónde ver América vs Cruz Azul este sábado 11 de abril de 2026?

La gran afición de estos equipos que prefiera ver el partido desde sus casas o en una reunión estos son los canales donde ver a sus equipos pelear por mantenerse entre los ocho equipos que pasarán a la liguilla.

Donde ver EN VIVO América vs Cruz Azul: VIX y canal 5

¿Cómo va el Cruz Azul y el América en la tabla de posiciones de la Liga MX?

Hasta la jornada 13, el Cruz Azul se ubica en el puesto 2 de la tabla del Torneo Clausura 2026, con 27 punto acumulados. Tan sólo cuatro por debajo de las Chivas Rayadas del Guadalajara que por varias semanas han sido los líderes.

En el caso del América, el equipo fue ha batallado para ascender, pero finalmente rumbo al cierre de las 17 jornadas se ubica en el sexto puesto con 18 puntos. Ubicándose tan sólo por arriba del Atlas que tiene la misma puntación y los Tigres que acumulan 17.

¡Este sábado #VolvemosACasa, el @EstadioBanorte nos espera! 🏟️🦅

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¿Qué partidos se juegan este sábado 11 de abril?

Estos son los partidos programados para este sábado