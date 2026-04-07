Aunque aún faltan dos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Banorte donde la Selección Mexicana enfrentará Sudáfrica, la fiebre mundialista ya se empieza a sentir en el país.

Luego que México empatara 0-0 contra Portugal en el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputó en el Coloso de Santa Úrsula, que está identificado por la federación como Estadio Ciudad de México, durante el mes de abril no hay encuentros programados.

Será hasta mayo cuando podamos ver los partidos con los que la selección mexicana cierre su periodo de preparación.

¿Cuándo juega México sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial?

De acuerdo con el calendario oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) será hasta finales del siguiente mes cuando la Selección Mexicana juegue al menos dos partidos de preparación previo a su debut en el Mundial, de los cuales uno será en Estados Unidos:

México vs Ghana

Fecha: viernes 22 de mayo

Sede: Estadio Cuauhtémoc, ubicado en el estado de Puebla

México vs Australia

Fecha: sábado 30 de mayo

Sede: Estadio Rose Bowl, California

¿Está confirmado el partido de preparación de México vs Serbia?

Aunque hasta el momento no aparece en el calendario de la FMF, sin embargo, en el comunicado de la federación del 17 de febrero de 2026 se menciona este encuentro

México vs Serbia

Fecha: jueves 4 de junio

Sede en México por confirmar

Sobre los horarios en los que jugará la Selección Mexicana sus partidos de preparación aún no se han revelado, por lo que en las próximas fechas se espera se den más detalles.

¿Cuáles son los partidos que va a jugar México en la fase de grupos del Mundial?

México se encuentra en el Grupo A donde tendrá que jugar tres partidos para avanzar a la siguiente fase

México vs Sudáfrica

Fecha: jueves 11 de junio

Hora: 7:00 de la noche

Sede: Estadio Ciudad de México

México vs Corea

Fecha: jueves 18 de junio

Hora: 1:00 de la tarde

Sede: Estadio Guadalajara

Chequia vs México