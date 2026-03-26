El Mundial de futbol 2026 todavía no empieza y en México ya se sienten las vibras y la emoción por la justa deportiva que se jugará entre la CDMX, Monterrey y Guadalajara. De hecho, ya hay planes para que se suspendan las clases presenciales durante los días de juego.

Esta medida, hasta el momento, sería aplicada sólo en Jalisco, según señaló el gobernador Pablo Lemus los días de partidos de repechaje que, según el calendario, serán los días 11 y 18 de junio de 2026.

“Evidentemente estamos previendo, para los cuatro partidos del Mundial, que ciertas actividades durante esos días, exclusivamente de los partidos, se van a suspender clases, principalmente los días 11 y 18 de junio, que es el primer partido que vamos a tener de la selección de Corea, pero también durante el partido de México, que es el día 18, vamos a tener suspensión de clases presenciales: preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y centros universitarios, para ayudar a la movilidad”, señaló en una conferencia de prensa.

El objetivo de la suspensión es reducir los problemas viales, principalmente para llegar al Estadio Akron, donde se llevarán a cabo dichos partidos mundialistas.

Los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, centros universitarios para ayudar a la movilidad.

Previo a la conferencia, el gobernador adelantó que se estaba trabajando en la implementación de un operativo vial y de seguridad para ambos partidos en coordinación con la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y las policías de Zapopan y Guadalajara.

La suspensión de actividades académicas presenciales sólo se aplicarán en las dos primeras fechas de partido, ya que para las siguientes, los alumnos de todos los niveles estarán de vacaciones.

¿Habrá suspensión de clases en la CDMX?

Hasta el momento no se ha hablado de suspensión de clases presenciales en la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo otros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como el inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, aka Estadio Azteca, el 11 de junio de 2026.

Hace unos días, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, señaló que se está trabajando en conjunto con el sector empresarial para que los trabajadores puedan hacer home office en días de partido y así evitar el colapso en la movilidad de la ciudad durante toda la justa deportiva.

“Estamos trabajando con el empresariado para que, en los días de partido, por ejemplo, la gente pueda hacer oficina en casa”, señaló durante una participación que sostuvo en Con los de Casa de El Universal.

¿En Monterrey habrá home office o suspensión de clases?

En Nuevo León, el gobernador Samuel García ya había planteado declarar días feriados a las fechas en que haya partidos en Monterrey, pero no se ha hecho oficial.

Asimismo, no hay datos certeros sobre la posibilidad de hacer home office o si la Secretaría de Educación estatal tiene planes de llevar las clases en línea.