Tramitar la visa americana de turista por primera vez se ha convertido en toda una odisea por los retrasos en las citas en CAS y consulados.

La mayoría de las ciudades tiene citas de visa disponibles en 2026, pero mientras más avanzan las semanas, las fechas más próximas se acercan a 2027.

De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ciudad donde se puede tramitar más rápido la visa americana por primera vez es Nuevo Laredo con fecha más próxima del 10 de abril de 2026. Es decir, puedes agendar tu cita en menos de un mes.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 4 de enero de 2027.

Guadalajara: 17 de abril de 2026.

Hermosillo: 19 de agosto de 2026.

Matamoros: 13 de julio de 2026.

Mérida: 9 de junio de 2026.

Ciudad de México: 9 de junio de 2026.

Monterrey: 1 de octubre de 2026.

Nogales: 29 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 10 de abril de 2026.

Tijuana: 19 de abril de 2026.

Toma en cuenta que las fechas pueden variar, dependiendo de cuándo agendes las citas. Recuerda que no es necesario que saques tu visa americana en el lugar donde resides, también puedes programarla en otra ciudad.

Estados Unidos tiene más de 20 tipos de visa que sirven a diferentes propósitos de viaje: algunas son para entrar a trabajar, otras para estudiar, pero la más común es la B1/B2 que sirve para ingresar a USA por motivos de turismo, compras y visita de familiares.

Por esa razón, la visa B1/B2 también es conocida como la visa de turista. Se otorga hasta por 10 años y en cada entrada a Estados Unidos puedes permanecer un máximo de 6 meses, a menos que solicites una extensión de estadía.

Las preguntas más comunes en el trámite de visa americana son las siguientes:

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

4. ¿Con quién viaja?

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

7. ¿Dónde se hospedará?

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

9. ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

Si te aprueban la visa, llegará por paquetería en 2 a 4 semanas al centro de entrega seleccionado. Si es rechazada, revisa el código y determina si puedes intentar de nuevo.