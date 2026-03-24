Si estás planeando tu primer viaje a Estados Unidos y necesitas tramitar la visa de turista (B1/B2), hay novedades importantes. Se han actualizado las fechas disponibles para agendar citas en los consulados de Estados Unidos en México. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para iniciar tu trámite en marzo de 2026.

Fechas disponibles para citas de primera vez en marzo de 2026

Las fechas aproximadas para agendar tu entrevista en los consulados son las siguientes:

Ciudad Juárez: 4 de enero de 2027.

Guadalajara: 7 de abril de 2026.

Hermosillo: 19 de agosto de 2026.

Matamoros: 13 de julio de 2026.

Mérida: 9 de junio de 2026.

Ciudad de México: 9 de junio de 2026.

Monterrey: 1 de octubre de 2026.

Nogales: 19 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 29 de marzo de 2026.

Tijuana: 19 de abril de 2026.

¿Cómo se tramita la visa americana de turista por primera vez?

Completa el Formulario DS-160

Este es el primer paso del proceso. El formulario DS-160 se llena en línea y es fundamental porque la información que proporciones será evaluada por el oficial consular. Debes tener un pasaporte vigente y proporcionar datos personales, del viaje, laborales, familiares, de salud y seguridad. Al finalizar, recibirás un código de barras que te servirá para continuar con el trámite.

Regístrate en el sitio del Servicio de Visas

Con el folio del DS-160, debes crear una cuenta en la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos. Ahí podrás programar tus citas y realizar el pago correspondiente. Recibirás un correo de confirmación al crear tu cuenta.

Realiza el pago de la visa

El costo de la visa B1/B2 es de 185 dólares. Para menores de 15 años, existe una tarifa reducida de 15 dólares si el padre o tutor es mexicano y solicita la visa al mismo tiempo o ya tiene una visa válida. En ese caso, la visa del menor será válida por 10 años o hasta que cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Ahora puedes pagar:

En efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío).

Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco a BanBajío.

“Si eliges pagar mediante transferencia SPEI, recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!”, señalan en una imagen publicada en Instagram.

Para pagar, crea una cuenta en la página del Servicio Oficial de Citas de Visas. Sigue el flujo de la página hasta llegar a la sección de “Pago”.

Selecciona “Pago”. Te dará la opción de pagar en efectivo o por transferencia electrónica interbancaria.

Descarga e imprime la hoja para “Pago en Efectivo” o sigue las instrucciones para “Transferencia Interbancaria”.

Agenda tus citas

Una vez realizado el pago, debes programar dos citas:

Cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS): Aquí te tomarán la fotografía y las huellas dactilares. No es necesario llevar documentos adicionales, solo tu pasaporte y la confirmación del formulario DS-160.

Cita en la Embajada o Consulado de Estados Unidos: Esta es la entrevista con el oficial consular. Debes llevar tu pasaporte vigente, la hoja de confirmación del DS-160, el comprobante de pago y cualquier documento adicional que respalde tu solicitud (como comprobantes de empleo, ingresos, propiedades, etc.).

Acude al CAS

En la fecha programada, preséntate en el CAS correspondiente. Este paso es obligatorio y debe realizarse al menos 48 horas antes de la entrevista consular. Asegúrate de llegar con anticipación y seguir las instrucciones del personal.

Asiste a tu entrevista consular

Este es el paso más importante del proceso. El oficial consular evaluará tu solicitud, tus respuestas y tu documentación para determinar si calificas para la visa. Es fundamental ser honesto, claro y coherente con la información proporcionada. La decisión puede ser inmediata o tomar algunos días.

Recibe tu visa

Si tu visa es aprobada, será enviada al CAS, a la dirección que proporcionaste o a una sucursal de mensajería. El tiempo de entrega puede variar, pero generalmente toma entre 5 y 10 días hábiles.

Ahora se cobrará el envío de la visa, en caso de que el solicitante quiera que sea entregada en su domicilio particular o en una sucursal de DHL.

Los solicitantes deberán pagar $400 pesos mexicanos por la entrega de su visa en un domicilio particular (siempre y cuando se cubra la ruta). O $320 pesos mexicanos para que su documento sea recogido en una sucursal de DHL.

Para recibir su visa por paquetería, las personas deberán entrar a su perfil en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado y seleccionar “solicitud de entrega premium”.

El pago se hará en efectivo en los bancos Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío)o a través de una transferencia SPEI desde cualquier banco a BanBajío.

La entrega de visas se hará sin costo únicamente si el solicitante recoge la misma en los Centros de Atención al Solicitante (CAS) los cuales están ubicados en las siguientes ciudades:

Ciudad Juárez.

Ciudad de México.

Guadalajara.

Hermosillo.

Matamoros.

Mérida .

Monterrey.

Nogales.

Nuevo Laredo.

Tijuana.