¿Te gustaría estudiar inglés en un ambiente totalmente inmersivo en Estados Unidos? Entonces debes considerar el Verano Puma 2026 de la UNAM Chicago. Es una experiencia internacional que combina aprendizaje del inglés, exploración universitaria y una inmersión cultural completa.

Este programa está diseñado para estudiantes universitarios y egresados con nivel intermedio de inglés que desean perfeccionar el idioma, conocer instituciones académicas de Chicago y vivir una experiencia educativa en Estados Unidos. Esto es lo que debes saber sobre fechas, costos, requisitos, actividades, inscripción y recomendaciones para planear tu participación.

¿Qué es el Verano Puma en UNAM Chicago?

El Verano Puma es un curso intensivo de inmersión en inglés y cultura estadounidense. Combina clases, conferencias, actividades prácticas y visitas guiadas con el objetivo de mejorar las habilidades lingüísticas y acercar a los participantes a la vida académica en Chicago.

Este programa también brinda orientación para quienes desean realizar estudios posteriores en universidades de la ciudad.

Fechas del Verano Puma 2026

Verano Puma Junio

Programa: 15 al 26 de junio de 2026.

Inscripciones: Del 10 de marzo al 15 de abril de 2026.

Verano Puma Julio

Programa: 27 de julio al 7 de agosto de 2026.

Inscripciones: Del 21 de abril al 16 de mayo de 2026.

Ambas ediciones cuentan con cupo limitado de mínimo 10 y máximo 20 participantes.

El programa de Verano Puma está diseñado para ayudarte a:

Poner en práctica tus conocimientos de inglés en situaciones reales.

Explorar opciones académicas para continuar estudios en universidades de Chicago.

Vivir una inmersión lingüística y cultural, aprendiendo dentro y fuera del aula.

Durante las dos semanas del curso, participarás en:

Clases de inglés y cultura estadounidense.

Conferencias con invitados especiales.

Visitas a universidades en Chicago.

Sesiones prácticas y talleres.

Recorridos por sitios de relevancia cultural en la ciudad.

Estas actividades permiten tener una visión completa de la vida académica, social y cultural en Chicago.

Costo de inscripción al Verano Puma en UNAM Chicago

El curso tiene un costo de $490 dólares. Hay descuento del 20% para estudiantes, docentes y comunidad UNAM.

Toma en cuenta que el pago te cubre el curso de inglés completo, las actividades académicas y te da una tarjeta de transporte público por dos semanas. Pero es importante que sepas que no incluye boleto de avión, hospedaje, alimentos, seguro médico ni trámites migratorios. Eso deberás cubrirlo por tu cuenta.

Para que puedas planear tu viaje, estos son los gastos estimados, según la UNAM Chicago:

Boleto de avión: $700 dólares (viaje redondo).

Hospedaje: $55 – $100 dólares por noche.

Alimentos: $25 – $30 dólares por día.

Transporte público: $2.50 dólares por viaje (tren o autobús).

Requisitos para participar en el Verano Puma 2026

Para inscribirte al Verano Puma 2026 debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nivel intermedio de inglés.

Contar con seguro médico de viaje.

Ser mayor de 18 años.

Cubrir el costo total del programa.

Contar con visa de turista y pasaporte vigentes.

Paga tu curso desde el botón “Inscríbete ahora” en su página oficial . Luego confirma tu participación. Recibirás un correo para completar el registro.

Obtén tu código de descuento si eres comunidad UNAM enviando tu comprobante a: administracion@chicago.unam.mx.

Antes de comprar vuelos u otros servicios, debes esperar el correo de confirmación oficial de apertura del curso, el cual se dará cuando se alcance el número mínimo de participantes. Si el curso no se realiza, se reembolsará el 100% del pago.

La UNAM Chicago no cuenta con residencias propias, pero sugiere alternativas de alojamiento cercanas y bien evaluadas:

Found Chicago by Sonder – 613 N Wells St.

University Center – 525 S State Street.

Hostelling International Chicago – 24 E Congress Pkwy.

Chicago Freehand Hotel – 19 East Ohio Street.

¿Qué debes tener antes de viajar?

Visa y pasaporte vigentes.

Seguro médico internacional.

Comprobantes de hospedaje y transporte.

Medios de pago suficientes para gastos personales.