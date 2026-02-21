La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Los Ángeles anunció un curso de inglés en línea dirigido a personas que buscan mejorar su dominio del idioma sin sacrificar tiempo, horarios ni presupuesto. A través de la plataforma Zlingo, la institución ofrece una alternativa accesible y flexible para estudiar desde cualquier lugar, ideal para estudiantes, profesionales o cualquier persona interesada en fortalecer sus habilidades comunicativas.

En una publicación reciente, la UNAM Los Ángeles informó que por solo 25 dólares, los usuarios obtendrán acceso ilimitado durante 12 meses a todos los materiales de aprendizaje. “Esta oferta no solo es económica, sino que también promete transformar tu futuro profesional y personal al mejorar tus habilidades en inglés”, explicó la institución. El curso está abierto a todo público, sin importar el nivel de inglés o si pertenecen o no a la comunidad universitaria.

Una de las principales ventajas del programa es que permite estudiar a tu propio ritmo, en el momento y lugar que más te convenga. La plataforma ofrece ejercicios prácticos que abarcan las cuatro habilidades esenciales del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, los usuarios pueden iniciar en el nivel básico o realizar un examen de colocación para ubicarse en el nivel adecuado.

La plataforma incluye:

Niveles desde básico hasta avanzado.

Actividades interactivas.

Evaluaciones automatizadas.

Avance libre, sin límite diario.

Acceso por un año completo.

¿Cómo inscribirse al curso de inglés?

Los pasos para registrarse son sencillos:

Llenar el formato de registro proporcionado por UNAM-LA.

Realizar el pago de 25 dólares.

Esperar el correo electrónico con instrucciones para acceder.

Formas de pago disponibles

Tarjeta de crédito o débito.

Pago en efectivo directo en las oficinas de UNAM Los Ángeles.

Una vez procesado el pago, el usuario recibirá su usuario y contraseña en un plazo de un día hábil. La UNAM recomienda revisar la carpeta de spam antes de solicitar asistencia.

Lo que debes saber antes de inscribirte

La UNAM Los Ángeles aclaró varios puntos importantes para los interesados:

El curso no ofrece reembolsos, salvo que Zlingo o UNAM-LA lo cancelen.

El acceso dura 12 meses desde la activación. Si no se concluye en ese periodo, será necesario obtener una nueva licencia.

El curso ya cuenta con un descuento especial, por lo que no hay rebajas adicionales.

Las asesorías personalizadas con docentes de Zlingo tienen costo extra y no dependen de la UNAM.

Quienes concluyan todos los niveles, actividades y el examen escrito final, recibirán un diploma emitido por Zlingo, avalando el aprendizaje adquirido. Este reconocimiento puede ser útil para fines profesionales, académicos o personales.