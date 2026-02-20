El trámite para obtener la visa americana siempre ha generado dudas y creencias populares que, con el tiempo, se han convertido en mitos. Algunos de los más frecuentes son que “la visa solo se otorga a personas ricas”, que “es obligatorio contratar a un agente para llenar el formulario” o que “viajar demasiado puede hacer que te la quiten”.

Uno de los mitos más extendidos es la idea de que tener propiedades en México garantiza la aprobación de la visa. Respecto a este punto, la Embajada de Estados Unidos en México fue directa: “Tener propiedades no te garantiza que te otorguen una visa. Se analiza la situación específica del solicitante para aprobarla”, señaló en uno de sus videos informativos.

La aclaración busca evitar que las personas basen su solicitud únicamente en bienes materiales, ya que este es solo uno de muchos factores que se evalúan.

El Departamento de Estado explica que, durante la entrevista, los oficiales consulares revisan cada caso de manera individual. Analizan aspectos como las circunstancias personales, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de Estados Unidos.

Estos elementos, en conjunto, permiten determinar si la persona regresará a su país después de una visita temporal. Dichos vínculos pueden incluir empleo, estudios, familia, estabilidad económica o arraigo, pero no existe un elemento único que garantice la aprobación.

Entonces, ¿tener una propiedad ayuda o no ayuda?

Contar con una casa, departamento o terreno puede ser considerado un indicador de estabilidad económica, pero no siempre se interpreta como un lazo fuerte con México. Esto depende del criterio del oficial consular y del resto de la información que presentes.

Si no tienes propiedades, hay otras formas válidas de demostrar solvencia y arraigo. La Embajada enfatiza que lo importante es presentar una situación coherente, documentada y estable.

Recomendaciones para fortalecer tu solicitud de visa

1. Tramita la visa en un buen momento económico

Si estás desempleado, tus probabilidades de rechazo aumentan. Es mejor solicitarla cuando tengas:

Empleo estable

Negocio activo

Ingresos regulares acordes al viaje planeado

2. Llena a detalle tu formulario DS-160

El oficial basa la entrevista en este formulario, por lo que debes incluir:

Empleo actual y anteriores

Ingresos

Actividades profesionales

Información actualizada sobre tu situación económica

Si tu salario aumentó recientemente, menciónalo en la entrevista.

3. Lleva una constancia de trabajo

Aunque los documentos casi nunca se solicitan, pueden ayudarte.

Puedes mostrarla cuando te pregunten dónde trabajas. Debe incluir:

Puesto

Antigüedad

Ingresos

Datos del empleador

4. Considera llevar comprobantes adicionales

No existe un monto mínimo requerido en el banco. Aun así, puedes llevar:

Comprobantes de pago

Credencial de trabajo

Constancia laboral

Comprobante de domicilio

Estados de cuenta o ahorros

Declaraciones de impuestos

Credencial escolar o constancia de inscripción, si eres estudiante

Lo importante es que la información en tu DS-160 sea clara y consistente, pues es la base principal de la entrevista.

Tener bienes en México no garantiza la aprobación de la visa americana, y la propia Embajada lo ha confirmado. Los oficiales consulares evalúan un conjunto de factores, desde estabilidad económica hasta arraigo social y familiar.

Presentar información completa, honesta y coherente es la mejor manera de fortalecer tu solicitud, independientemente de si eres propietario de una vivienda o no.