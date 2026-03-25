El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) continúa vigente en 2026, pero solo para renovaciones. Los beneficiarios actuales pueden y deben seguir renovando a tiempo, pero quienes nunca han tenido DACA no pueden recibirlo por primera vez bajo la administración del presidente Donald Trump.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) continúan aceptando y procesando renovaciones de DACA, junto con sus solicitudes de autorización de empleo. Sin embargo, aunque USCIS puede recibir solicitudes iniciales, actualmente no está autorizado a procesarlas ni concederlas debido a una orden judicial vigente. Los permisos ya aprobados siguen siendo válidos hasta su fecha de expiración

El gobierno de Estados Unidos dice que DACA mantiene la protección temporal contra la deportación exclusivamente para quienes obtuvieron el beneficio el 16 de julio de 2021 o antes. Estas personas pueden seguir renovando tanto su estatus como sus permisos de trabajo.

Lo que está permitido según Estados Unidos

Renovaciones de DACA para beneficiarios existentes. USCIS continúa procesándolas de acuerdo con la regulación vigente.

Renovaciones de permisos de trabajo asociados a DACA para quienes ya tenían una aprobación previa.

Validez completa de los permisos actuales hasta su fecha de expiración, salvo terminación individual.

Lo que no está permitido en Estados Unidos

Aprobar solicitudes iniciales de DACA. Las cortes mantienen bloqueado a USCIS para emitir nuevos beneficios por primera vez.

Emitir nuevas autorizaciones de trabajo a solicitantes iniciales.

Requisitos para renovar DACA en 2026

USCIS mantiene los mismos criterios fundamentales para que un beneficiario pueda renovar su estatus. Estos son los requisitos en 2026:

Haber cumplido con las pautas iniciales de DACA establecidas en 2012.

No haber salido de Estados Unidos sin Advance Parole desde el 15 de agosto de 2012.

Haber residido continuamente en Estados Unidos desde la última aprobación de DACA.

No tener condenas por delitos graves, faltas significativas o tres o más delitos menores.

No representar un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Toda renovación debe incluir los formularios I‑821D, I‑765 y I‑765WS.

Aunque USCIS no requiere una fecha exacta para presentar la renovación, sí recomienda enviar la renovación con tiempo suficiente antes del vencimiento del permiso actual. El objetivo de USCIS es procesar las renovaciones en aproximadamente 120 días, unos 4 meses.

Cómo renovar tu DACA paso a paso en 2026

Verifica que sigues siendo elegible: Confirma que cumples con los requisitos mencionados anteriormente.

Reúne los formularios más recientes: USCIS solo acepta los formularios disponibles en su sitio web al momento de presentar la solicitud.

Prepara las tarifas correspondientes: Las renovaciones deben acompañarse del pago completo de las tarifas vigentes del I‑821D y I‑765. Puedes hacerlo en línea o por correo.