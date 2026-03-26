Candice Swanepoel, estrella de las pasarelas internacionales elevó la temperatura entre sus fanáticos de redes sociales al compartir detalles de una reciente sesión que rodó para Victoria’s Secret.

La celebridad sudafricana posó para la cámara ataviada con un impresionante conjunto negro, ideal para la primavera, compuesto por un sostén con copas de triángulo y tirantes dobles y un bikini de corte alto; ambas piezas presentaron herrajes dorados.

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Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado con mechones ondulados, pero glamurosos. Combinó el conjunto con anillos boho chic y un brazalete grueso.

En la misma sesión visitó un diminuto bikini con estampado de leopardo. “Vístete para el momento en que el sol golpea tu piel. Tropic of C x Victoria's Secret acaba de caer”, se lee en la publicación de la marca de moda femenina.

Candice Swanepoel presentó una nueva colección de trajes de baño en colaboración con Victoria's Secret, en la que busca reinventar el estilo de la marca desde su propia perspectiva creativa a través de Tropic of C, marca que fundó hace unos años.

La propuesta combina la energía icónica del color de Victoria’s Secret con la atención al corte, la textura y el ajuste que caracteriza a la firma de la modelo.

La colección destaca por sus tejidos de alto brillo en tonos pistacho metalizado, lúrex color café y un nuevo estampado de concha de kiwi, pensado para la temporada.

Según la marca, se trata de una línea de edición limitada que fusiona siluetas elegantes y desenfadadas con una estética moderna que resalta la feminidad, la confianza y la naturalidad.

Recientemente, la supermodelo brilló al máximo durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret a finales de 2025 junto a otras celebridades de la industria como Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, por mencionar algunos nombres.

Candice Swanepoel, de 36 años, tuvo una participación doble en el fashion show. Desfiló en la pasarela con un conjunto de lujo negro con detalles plateados, y fue aclamada por sus fanáticos con un segundo conjunto de encaje marrón de sostén, liguero y bikini de hilo, a juego con joyería de cristales y alas doradas.

La celebridad sudafricana está enfocada casi por completo a su carrera como modelo y como empresaria y diseñadora, además de dedicar su tiempo a la crianza de los hijos que comparte con el millonario Hermann Nicoli.

Hace unos meses fue relacionada a un nuevo romance, sin embargo, no se sabe quién es y si sostiene una relación con él.