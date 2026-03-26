La actriz mexicana Eiza González deslumbró al publicar en Instagram una serie de fotografías de la premiere de Mike & Nick & Nick & Alice, película donde es protagonista. La cinta se exhibió con éxito en Los Ángeles, California.
La estrella, de 36 años de edad, irradió belleza ataviada con un espectacular vestido negro de Carolina Herrera. La prenda tenía hombros descubiertos y franjas aleatorias de encaje que añadieron un toque ultrafemenido. Además, tenía transparencias estratégicas.
Presumió sus facciones con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, cejas perfectamente delineadas, labial rosa y abundante rubor sobre las mejillas. Dejó suelta su cabellera.
Mike & Nick & Nick & Alice es una película de comedia y acción que cuenta una historia de amistad “entre cómplices que navegan juntos por los peligrosos territorios del crimen organizado”, según dice IMDB.
Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas en Hollywood, pero hace poco se abrió a hablar de una etapa profundamente vulnerable de su vida. Dijo que durante su adolescencia y juventud vivió una complicada relación con su cuerpo, marcada por la depresión y las comidas compulsivas tras la muerte de su padre".
A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, escribió, señalando que enfrentaba simultáneamente duelo, pubertad y confusión.
La situación se intensificó cuando entró al ojo público siendo apenas una adolescente: “Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”. Ese escrutinio constante, confesó, la llevó a una profunda autodismorfia y a obsesionarse con su peso.
Hoy, Eiza González asegura estar en un camino distinto, uno en el que elige priorizarse: “Como mujer adulta, me elijo a mí misma”. La actriz reconoce que sanar no ha sido sencillo, pero afirma haber aprendido cuán poderosa puede ser la mente y cómo la energía antes dirigida a complacer estándares externos puede transformarse en autocuidado.
Con honestidad y esperanza, concluyó: “Me he comprometido profundamente a amar mi cuerpo, alimentándolo con bondad, cuidado y respeto… No me gusta fingir que el viaje ha terminado; es difícil y complejo. Pero NUNCA es demasiado tarde”.
Eiza encontró su vocación a los 13 cuando fue inscrita en un curso de actuación en M&M Studio, dirigido por la también actriz mexicana Patricia Reyes Spindola.
Fue a los 14 que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Sólo esperó dos años para conseguir su primer protagónico en la telenovela juvenil Lola érase una vez como Lola Valente.
A los 17 dejó México para estudiar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York. La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.
