Luego de haber perdido el enfrentamiento de box contra Alfredo Adame en la primera edición de la King Royale, el cazafantasmas Carlos Trejo dijo que hubo “chanchullo” dentro del ring.

Carlos Trejo se subió al ring de la Arena Monterrey el pasado 15 de marzo para enfrentar a su enemigo jurado, Alfredo Adame, en la primera edición del show de King Royale, donde varios personajes del mundo del entretenimiento y las redes sociales se batieron en duelos de boxeo amateur.

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Días después de su derrota, el cazafantasmas ha acusado a la organización de haberle hecho trampa, ya que la pelea terminó antes de que él pudiera reestablecerse del golpe con el que Adame lo mandó a la lona.

“Yo creo que allí hubo chanchullo, pero aclaro, quiero dejarlo claro, el señor Adame se fajó como los verdaderos, se subió, rompió, pero yo creo que (...) fue la comisión la que causó el chanchullo para que ganara Adame”, dijo.

En la pelea, Adame fue el vencedor por nocaut; sin embargo, Trejo señala que el round terminó antes. Según dijo, la comisión no cumplió con supervisar que todo estuviera bien sobre el ring.

En la misma entrevista se le preguntó si estaría dispuesto a ir por la revancha el siguiente año, a lo que dijo que no se le ha ofrecido la posibilidad de un nuevo duelo: “A mí nadie me ha hablado”, señaló.

Shanik intervino señalando que sería difícil que sean invitados de nueva cuenta, ya que Poncho de Nigris, el organizador del evento, ya está buscando a otras personas para la próxima edición.

“No va a haber revancha, te voy a decir por qué (...) Ya está apuntado Sergio Mayer, porque ya está apuntado Poncho de Nigris”, detalló.

Tras la pelea, Carlos Trejo también denunció que perdió el combate por un codazo ilegal y solicitó que se hiciera una revisión.

“Simplemente no puede haber un codo en el box. No le quito el mérito a Adame, no se lo quito definitivamente. Cuando yo subí lo traje... fueron tres caídas las que dio, ¿no? De las tres caídas que dio, en automático la comisión de box debió de haber parado esa pelea”, señaló el cazafantasmas.

Por su parte, Adame se dijo dispuesto a una revancha, no sólo a Trejo, sino que le dará pelea a todo aquel que quiera enfrentase: “Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y los que no. Muchas gracias y espero al que se quiere subir… le doy revancha”.