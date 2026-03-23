La cantante Marisela enfrentó críticas por parte de sus seguidores luego de su presentación en el Palenque de Mexicali, donde se registraron diversas fallas técnicas que afectaron el desarrollo del espectáculo.

De acuerdo con asistentes y videos difundidos en redes sociales, el concierto —que contó con lleno total— estuvo marcado por problemas de audio que interrumpieron varias canciones. Además, algunos fans señalaron que la artista parecía haber olvidado partes de sus temas más conocidos, lo que generó molestia entre el público.

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Fanáticos de Marisela arremetieron contra su concierto en el Palenque de Mexicali, Baja California, luego que se presentaron diversas fallas durante su espectáculo.



Según redes sociales, durante su show, frente a un lleno total, el audio se perdió en varias ocasiones, además,… pic.twitter.com/SzL9dyOD6p — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) March 23, 2026

Fallas de audio y momentos tensos durante el show de Marisela en Mexicali

Los asistentes reportaron que el sonido se perdió en repetidas ocasiones, obligando a pausar el espectáculo. En algunos momentos, la intérprete intentó continuar su presentación pese a los inconvenientes, lo que derivó en reacciones divididas entre los presentes.

Comentarios como “se pasó de lanza” y críticas al desempeño comenzaron a viralizarse, evidenciando el descontento de parte del público que esperaba un show sin contratiempos.

Marisela responde con comunicado oficial

Tras la polémica, la artista compartió un comunicado en el que ofreció disculpas a sus seguidores y explicó que las fallas se debieron a problemas técnicos ajenos a ella y a su equipo de trabajo.

En el mensaje, Marisela agradeció la asistencia del público de Mexicali y lamentó que no se haya podido disfrutar plenamente del espectáculo como estaba previsto. Asimismo, aseguró que durante toda la presentación buscó mantener la conexión con sus fans.

La cantante también destacó su trayectoria profesional y el respeto que mantiene hacia su audiencia, reiterando su compromiso de ofrecer presentaciones de calidad en el futuro.

El incidente ha generado conversación en redes sociales, donde algunos seguidores defendieron a la artista, mientras que otros exigieron mejores condiciones en la producción de sus conciertos.