La cantante española Natalia Jiménez está experimentando una de sus “cancelaciones” más fuertes hasta el momento luego de que se hiciera viral un video en el que aparece usando una ambulancia para llegar a tiempo al cumpleaños de Carlos Rivera.

De acuerdo con un miniblog que compartió en internet, la cantante recurrió a la renta de una ambulancia para poder evitar el tráfico de la Ciudad de México y hacer una parte de su traslado al cumpleaños de su amigo en Huamantla, Puebla, después de dar un concierto en el Vive Latino.

“Carlitos, ahí voy. De que llego, llegó”, dijo al inicio del video, señalando que iba saliendo de su participación en el Vive junto a Chetes en la CDMX a las 9:45 pm.

“Esta fue mi aventura para llegar del festival Vive Latino a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. Síganme los buenos”, dijo la celebridad en su video.

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Luego del traslado en ambulancia, la cantante de El sol no regresa y Me muero tomó un helicóptero rumbo a Puebla, de donde es originario Carlos Rivera. Según señaló, llegó al lugar de la celebración a las 11:30 pm . “Ya llegué, Carlitos. Ya llegué. Ahí voy feliz a la pachanga de mi amigo”, apuntó.

Después de que dicho clip se viralizara en internet, Natalia fue criticada por usar “como taxi” un vehículo médico para uso personal, con luces y sirena, sin ser realmente una urgencia.

❌❌ INACEPTABLE E ILEGAL : La cantante española NATALIA JIMÉNEZ utilizó una ambulancia con la sirena y luces encendidas, para llegar a la fiesta de CARLOS RIVERA en Humantla, Tlaxcala ‼️😡😡



Esto que hiciste @NataliaJimenez fue ilegal 👎🏽👎🏽👎🏽



En México, el uso de sirenas y… pic.twitter.com/cEePeKRMrI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 22, 2026

Según señalaron los internautas, Natalia abusó de dicho servicio, sin importar si se trataba de un vehículo privado o público, sin ser sancionada sólo por ser “alguien famosa” y que normaliza “el uso de privilegios indebidos que terminan siendo otra forma de corrupción”.

¿Natalia Jiménez podría ser sancionada por usar una ambulancia?

Asimismo, los internautas cuestionaron si Natalia Jiménez podría enfrentar sanciones penales por el uso de la ambulancia como transporte personal.

De acuerdo con lo que se lee en el Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia que Circulan en la CDMX , las ambulancias sólo pueden usar las sirenas y las luces de emergencia cuando llevan a pacientes en estado grave.

En caso de violar esta normativa, la ambulancia en cuestión debe entrar en remisión a un depósito vehicular: “Cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia, solicitando su remisión al depósito vehicular, sin perjuicio de las denuncias ante las autoridades competentes o procedimientos de responsabilidades administrativas”.

Asimismo, se debe pagar una sanción penal de entre seis y dos años de prisión, además de una multa de hasta 9 mil pesos , de acuerdo al artículo 213 del Código Penal vigente en la Ciudad de México.

¿Qué dijo Natalia Jimenez?

Hasta el momento la exvocalista de la Quinta Estación no ha dado declaraciones en torno a la polémica que está protagonizando, ni le ha contestado a sus seguidores que la cuestionan en sus redes sociales.