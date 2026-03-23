La actriz Sydney Sweeney acaparó la atención en redes sociales luego de presentar su más reciente colección de lencería, una propuesta que destaca por su estética delicada y elegante. La estrella de Hollywood continúa fortaleciendo su faceta dentro del mundo de la moda y lanzó nuevos modelos de Syrn: femeninos, sofisticados y cuidadosamente diseñados.

La nueva línea incluye piezas de encaje en tonos negros, blancos y cortes clásicos que buscan resaltar la feminidad sin perder el toque glamuroso que ha convertido a Sweeney en un referente.

Las imágenes promocionales, difundidas este fin de semana, han generado miles de comentarios y reacciones. En una de las fotografías aparece de pie frente a un espejo, mientras sostiene una rosa. El diseño que usa consiste en bra, bikini, falda, liguero y medias a juego.

“Por Dios, luces muy bien”, “Esta lencería es perfecta” y “Muy sexy” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. En las fotografías, dejó ver que su Syrn tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Sydney Sweeney dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

Sydney Sweeney for SYRN via ig. pic.twitter.com/Qo6cvZbNFh — Sydney Sweeney Fans (@sweeneydailyx) March 18, 2026

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse.Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sus modelos se agotan poco después de su lanzamiento, lo que demuestra su gran influencia y alcance en el medio del espectáculo.