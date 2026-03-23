Heidi Klum enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir detalles de su más reciente sesión fotográfica, en la que se lució ataviada con un par de vestidos hechos con bolsas de basura, uno completamente traslúcido y el otro en color negro.

La estrella de las pasarelas rodó una sesión para la revista Hunger Magazine; posó para la cámara ataviada con un vestido estructurado con bolsas de plástico transparentes atadas sobre el torso y simulando una falda asimétrica con vuelo.

Otro look que usó se trató de un vestido strapless con falda voluminosa y una atrevida abertura sobre la pierna. “¡Dame una bolsa de basura! ¡Puedo verme genial con cualquier cosa!”, escribió bajo la publicación.

La estrella de Project Runway destacó su belleza con maquillaje en tonos naturales, pero glamorosos, con el cabello suelto peinado en mechones ondulados y flequillo alborotado.

Más allá de su reciente trabajo como modelo, la estrella alemana recientemente se convirtió en el tema de conversación luego de hablar sobre su carrera dentro de la industria del modelaje hace 20 años

En una entrevista con Paper Magazine, Heidi Klum, habló sobre cómo ha cambiado la industria del modelaje en las últimas dos décadas, especialmente en el trato hacia el cuerpo de la mujer y la maternidad dentro del mundo del espectáculo.

La modelo de 52 años recordó que hace 20 años era poco común ver a mujeres embarazadas en televisión y que incluso enfrentó dificultades para continuar trabajando mientras esperaba a sus hijos. La celebridad explicó que en esa época la ropa de maternidad era difícil de conseguir y que algunos clientes dejaron de contratarla al considerar que ya no era “sexy” tras convertirse en madre.

Ante esta experiencia, la conductora reflexionó sobre los estereotipos que enfrentan las mujeres en la industria, señalando que antes la definían como una mujer sexy y después como madre, como si ambos roles no pudieran coexistir.

Sus declaraciones han reabierto el debate sobre la evolución del modelaje y la representación femenina en los medios.

En la misma entrevista, detalló que está trabajando en un programa de telerrealidad junto a su familia, en el que cada miembro será captado de forma personal, casi de la misma forma como ha sido retratada la familia Kardashian Jenner por años.

Según adelantó, el programa llevará como nombre En la pasarela y fuera de ella y se enfocará principalmente en ella y en sus hijos Henry y Leni quienes también se perfilan a crear una carrera exitosa dentro de la industria.