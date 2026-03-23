La Secretaría del Bienestar abrió este lunes 23 de marzo el registro a la Pensión Personas Discapacidad, que reparte 3 mil 300 pesos de forma bimestral , y lo cerrará el próximo domingo 29 del mismo mes, según anunció en sus canales oficiales Ariadna Montiel Reyes, secretaria de la dependencia.

Para realizar el registro a este apoyo social, los candidatos deben cumplir con una serie de requisitos, principalmente el certificado de discapacidad permanente, sin este documento, no es posible solicitar la pensión.

¿Cómo obtener el certificado de discapacidad permanente?

El certificado de discapacidad permanente debe tramitarse ante las instituciones de salud públicas como el Instituto Médico del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o un Centro Médico.

Primero la institución debe hacer una valoración médica que afirme que el o la candidata tiene algún tipo de discapacidad, tras ello, se emite la constancia a través de la Ventanilla Única de Discapacidad.

Los pacientes deben presentar el CURP, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente. Una cosa que se debe tener en cuenta es que el trámite es totalmente presencial y el certificado tiene una vigencia de 5 años.

Requisitos para solicitar la Pensión Personas Discapacidad

Otros requisitos que los candidatos deben cubrir al momento de hacer su registro a la Pensión Personas Discapacidad son los siguientes:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad

Teléfono de contacto

¿Quién puede registrarse a la Pensión Personas Discapacidad?

La pensión está disponible para personas con discapacidad de entre 0 a 64 años y de entre 0 a 29 años.

La cobertura de universalidad para personas de entre 0 a 64 años está disponible en 24 estados de México: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por su parte, la cobertura sin convenio para personas de entre 0 a 29 años está disponible en ocho estados: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

❤️ Aviso importante ❤️

Ya puedes registrarte a la #PensiónDiscapacidad. Acude con tus documentos al #MóduloBienestar más cercano, del 23 al 29 de marzo.



Consulta el calendario y ubica tu #MóduloBienestar aquí: https://t.co/dJrnoQtAZE @Claudiashein#HumanismoMexicano… pic.twitter.com/qQcRPqqE4T — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 23, 2026

Fechas de registro a la pensión Bienestar para personas con discapacidad:

A, B, C: 23 de marzo

D, E, F, G, H: 24 de marzo

I, J, K, L, M: 25 de marzo

N, Ñ, O, P, Q, R: 26 de marzo

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 27 de marzo

Todas las letras: 28 y 29 de marzo

Los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar abren de lunes a domingo con un horario de 10 am a 4 pm. Puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio accediendo a este enlace:

En el link debes seleccionar tu entidad y tu municipio, luego debes verificar el reCaptcha de “No soy un robot”, después de darle en “Buscar”, el sitio te lanzará los módulos más cercanos y un mapa para que los ubiques con más facilidad.