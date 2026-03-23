A días de que llegue la Semana Mayor del tiempo de Cuaresma, surge la inquietud entre los católicos sobre si pueden o no consumir carne roja, en especial en Viernes Santo, día en que Jesús murió crucificado.

¿Por qué no se come carne roja en Viernes Santo?

La Iglesia Católica NO indica que al comer carne roja se cometa algún tipo de pecado o que se cumpla con ello alguna penitencia, sin embargo, el abstenerse sí llama a la reflexión en los días de la Pasión de Cristo.

La tradición católica invita a los creyentes a sustituir la carne roja por otro tipo de alimentos como pollo o pescado, aunque quienes no puedan evitarlo, pueden ofrecer su "sacrificio" dejando de consumir otro alimento de su preferencia como símbolo de humildad y respeto.

En estas fechas, es frecuente que las familias mexicanas cambien sus menús por mariscos, bacalao, romeritos, entre otros platillos.

Cabe destacar que en este periodo hay quienes prefieren comprometerse a no consumir ninguna bebida con alcohol o cambiar algún hábito como señal de su búsqueda personal para tener una mejor vida espiritual.

¿Qué alimentos sí puedo comer en Semana Santa?

El dejar las carnes rojas durante la Cuaresma forma parte de una abstinencia religiosa que permite a las familias ser más creativas en su forma habitual de comer con la finalidad de apegarse a la fe que enmarca este periodo.

Entre los alimentos que sí se pueden consumir en Semana Santa están:

Verduras

Cereales

Pescado

Mariscos

Pollo

Fruta

Huevos

Lácteos: leches y quesos

Semillas y leguminosas: frijol, habas, maíz, lenteja, garbanzo

Pastas

Pan

¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo este 2026?

De acuerdo con el calendario litúrgico de este año estas son las fechas clave: