El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, informó esa institución.

"Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados , es una cifra preliminar", dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un video divulgado en X.

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