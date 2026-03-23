El controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia de Nueva York admitió por radio haber “metido la pata” minutos después de la colisión entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos pilotos muertos, según audios difundidos por medios, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

"Estábamos lidiando con una emergencia antes. Metí la pata", declaró el controlador aéreo a un piloto.

La conversación se produjo menos de 20 minutos después de que colisionaran en la pista 4 del aeropuerto neoyorquino un avión de Air Canada, procedente de Montreal, y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente en la pista.

"No fue agradable de ver", afirmó el piloto de Frontier Airlines que vio el accidente antes de que le dieran permiso para regresar a la puerta de embarque.

The pilot and co-pilot of an Air Canada Express regional jet were killed after it collided with a fire truck while landing at New York's LaGuardia airport, in an incident that closed the airport, authorities and US media said https://t.co/0Wq2Hc7rWT pic.twitter.com/vA7RBsgRCN — Reuters (@Reuters) March 23, 2026

"Sí, lo sé. Intenté contactar con ellos", lamentó el controlador, que insistió en haber "metido la pata" pese a que el piloto intentó tranquilizarlo diciéndole que hizo "lo mejor que pudo".

El audio de esta conversación de la frecuencia de radio del aeropuerto, obtenido a través de la página LiveATC.net, precede a la investigación que deben llevar a cabo las autoridades para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con otro audio, el controlador autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que alertó de un olor extraño dentro de la aeronave antes de aterrizar.

En este audio, se escucha cómo el controlador intenta impedir que el camión cruce la pista ante la presencia del avión.

"Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto", le ordenó para intentar evitar la colisión.

Por ahora solo se ha reportado la muerte del piloto y el copiloto. Los conductores del camión resultaron heridos. De los 41 pasajeros y miembros de la tripulación que fueron trasladados al hospital, 32 ya recibieron el alta.

El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta, por lo menos, las 14:00 hora local (18:00 GMT).

Las autoridades locales y estatales lamentaron lo ocurrido y aseguraron estar monitoreando la situación. Además el presidente de EU, Donald Trump, se refirió al accidente como "terrible".