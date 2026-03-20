La Tarjeta Violeta Bienestar llega a la Ciudad de México este 2026 para beneficio de miles de personas: las autoridades capitalinas publicaron la convocatoria para que los interesados hagan su registro y puedan así recibir el apoyo económico de $15,000 pesos. ¿Te gustaría? Checa cuáles son los requisitos, quiénes la pueden solicitar y cuándo son las incripciones. ¡No te lo pierdas!

La Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026 se perfila como uno de los apoyos económicos más importantes en la capital. Dicha iniciativa ya estaba presente en otros estados de la República Mexicana, pero hasta hace poco llegó a la CDMX para beneficio de miles de hogares.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026?

Este programa está destinado para las mujeres que viven en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, por lo que únicamente las solicitantes que tengan domicilio en dicha zona podrán hacer el trámite.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Violeta CDMX 2026

Para acceder a este apoyo, es fundamental cumplir con ciertos criterios establecidos por el programa:

Ser mujer que realice labores de cuidado de una persona que no pueda valerse por sí mismo

Ser mayor de 18 años

Ser residente de alguna de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc

No pertenecer a otro programa social de la Alcaldía Cuauhtémoc ni otro de la misma naturaleza del nivel local/federal

No ser persona servidora pública en la Alcaldía Cuauhtémoc bajo cualquiera de las categorías de contratación: base, nómina, contrato de honorarios, eventual, etc., ni ocupar cargos públicos a nivel local/federal

Identificación oficial con fotografía vigente con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc

Comprobante de domicilio de la Alcaldía Cuauhtémoc cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses

CURP

Solicitud de ingreso dirigido a la Alcaldía Cuauhtémoc (formato proporcionado por la Alcaldía).

Si cuida de una persona menor:

Acta de nacimiento de la persona menor de edad (de 0 hasta 17 años 11 meses) donde se compruebe el parentesco

CURP.

Si cuida de una persona mayor:

Identificación oficial con fotografía vigente con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc

CURP.

Si cuida persona con discapacidad (menor o mayor):

Acta de Nacimiento en el caso de ser menor de edad o INE en el caso de ser mayor de edad o pasaporte mexicano vigente

CURP

Certificado médico de la persona que se cuida, con vigencia mínima a un año (IMSS, ISSSTE, SSA), importante que determine la necesidad de los cuidados.

Registro Tarjeta Violeta CDMX 2026: fechas y cómo inscribirse

Es importante destacar que el registro será de manera presencial y mediante la entrega de únicamente 500 fichas al día en el orden de llegada; las fechas de inscripción son del 23 al 27 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 a 14:30 horas o hasta terminar las 500 fichas diarias (las fichas son personales, intransferibles y válidas únicamente durante el mismo día de su entrega).

Las mujeres interesadas deberán acudir a registrarse a la explanada techada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en calle Aldama y Mina, sin número, colonia Buenavista.

Para formalizar el registro, las mujeres solicitantes deberán aceptar la aplicación de un estudio socioeconómico en su domicilio.

¿De cuánto es el apoyo de la Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026?

El monto es de $15,000 pesos distribuidos hasta en 3 pagos de $5,000 pesos durante el 2026.

¿Qué es la Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, la Tarjeta Violeta surge por la necesidad de brindar atención a las mujeres que realizan el trabajo de cuidados a niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores, estas mujeres enfrentan condiciones estructurales de desigualdad, precariedad económica y sobrecarga física y emocional.