El registro para la Beca Rita Cetina de Primaria cierra el 19 de marzo y ya muchos padres que inscribieron a sus hijos se preguntan cuándo podrán ir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar y a partir de cuándo podrán recibir su pago de $2,500 pesos. Las autoridades ya revelaron ambos detalles y aquí te compartimos la fecha exacta para que las anotes en tu calendario.

La Beca Rita Cetina Primaria 2026 se ha convertido en uno de los apoyos más esperados por madres y padres de familia en México. Actualmente, miles de beneficiarios buscan conocer cuándo recibirán la tarjeta en la que caerá el pago de $2,500 pesos.

Recordemos que los encargados de entregar dicho apoyo económico enfatizaron que para la Beca Rita Cetina para Primaria únicamente se entregará un pago para ayudar en la compra de útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo entregan la tarjeta Bienestar de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El pasado mes de febrero, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que la entrega de tarjetas a las madres y padres que inscribieron a sus hijos en la Beca Rita Cetina de Primaria se realizará en junio y julio, por lo que será durante esas fechas cuando se avise.

“En los próximos meses, una vez validada la información, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan hecho el registro; para esto, se informará de las entregas en las escuelas y canales oficiales”, señalaron las autoridades en un comunicado.

¿Cuándo cae el pago de $2,500 pesos de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Una vez entregada la tarjeta, el primer depósito de la Beca Rita Cetina se reflejará en agosto, justo antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027, así lo señalaron las autoridades, quienes recordaron que el dinero es para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares.

Requisitos para recoger la tarjeta Bienestar de la Beca Rita Cetina Primaria 2026

En su momento, las autoridades anunciarán cuáles serán los requisitos para recoger la tarjeta, sin embargo, en ocasiones anteriores, han solicitado que los padres, madres o tutores se presenten con

Identificación oficial vigente

CURP del beneficiario

Comprobante de registro en el programa.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina Primaria?

Este apoyo está dirigido a estudiantes de primaria de escuelas públicas.