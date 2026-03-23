A lo largo de 2026, importantes hitos como la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 250 aniversario de Estados Unidos y el centenario de la Ruta 66 generarán un mayor interés global por visitar el país.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá partidos en 11 ciudades sede en Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

Las celebraciones de America250 marcarán el 250 aniversario del país, invitando a redescubrir paisajes icónicos, ciudades vibrantes, costas tranquilas y pequeños pueblos llenos de historia. Dentro de este marco, Sail250 reunirá embarcaciones históricas de todo el mundo en eventos en Nueva Orleans, Norfolk, Maryland, el puerto de Nueva York y Nueva Jersey y Boston, entre mayo y julio de 2026.

El centenario de la Ruta 66 culminará el 11 de noviembre de 2026, invitando a recorrer sus museos, diners clásicos, atracciones retro y nuevos espacios gastronómicos.

SUR (Arkansas, Texas, Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Mississippi, Kentucky)

Novedades destacadas

SongTeller Hotel de Dolly Parton abrirá en Nashville en junio de 2026. La propiedad contará con 245 salas de diseño único y también albergará el Museo Vida de Muchos Colores de Dolly, la exposición más completa dedicada a la vida y carrera de Dolly Parton.

Waterline en Austin, el edificio más alto de Texas albergará el hotel de lujo 1 Hotel Austin, una propiedad que combina diseño sostenible con una estética moderna. Está situada en la intersección del histórico distrito de Rainey Street y Lady Bird Lake, con 251 habitaciones para huéspedes y una terraza de piscina en la azotea con impresionantes vistas a la región de Texas Hill Country.

Nuevo Memphis Art Museum abrirá a finales de 2026. Es uno de los museos de arte más grandes de la región, con 29 galerías; esta transformación trasladará la colección existente de 9 mil piezas del museo a un espacio recién construido y añadirá nuevas ofertas en la propiedad.

Kentucky African American Heritage Trail ampliará su recorrido cultural. En la primavera de 2026 se unirán paradas adicionales al sendero.

The Dot Experience en Louisville ofrecerá una experiencia inmersiva sin visión. Se trata de un museo innovador y práctico que explora cómo es navegar por la vida sin vista. Los visitantes pueden interactuar con exposiciones sobre Helen Keller, ver cómo se elaboran los libros en Braille y experimentar el aprendizaje mediante el sentido del tacto.

Crystal Bridges Museum (Arkansas) se expandirá en un 50%. El proyecto introducirá nuevas galerías, espacios de aprendizaje y experiencias al aire libre. Está previsto abrir al público en junio de 2026.

Pendry Tampa debutará como nuevo hotel cinco estrellas. Su inauguración será este año en el corazón del renombrado River Walk del centro de Tampa Bay, Florida.

Universal Kids Resort (Texas) abrirá como parque temático familiar. Con siete terrenos imaginativos, atracciones aptas para niños, encuentros con personajes, espectáculos interactivos y jardines sensoriales, el resort dará vida a los queridos personajes e historias de Universal para toda la familia.

Alamo Promenade renovará el Paseo del Álamo, que ha sido el vínculo con más de 40 años entre el Álamo y el San Antonio River Walk. ​

El Servicio Amtrak Mardi Gras conectará Louisiana, Mississippi y Alabama, con cuatro paradas a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi (Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi y Pascagoula).

La finca Biltmore, en Asheville (Carolina del Norte) presentará la experiencia inmersiva “Luminere”, del 26 de marzo al 18 de octubre de 2026.

Recess Hotel & Club abrirá en Savannah, Georgia, una nueva propiedad de estilo de vida situada en el histórico Edificio Manger, diseñada como un centro social tanto para locales como para visitantes.

OESTE (California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Montana, Nuevo México)

Novedades destacadas

Celebraciones del centenario de la Ruta 66 en Santa Mónica, Pasadena y Alburqueque.

Apertura de PUBLIC West Hollywood.

Reapertura total de la Highway 1 en Big Sur, uno de los recorridos más impresionantes y panorámicos de Estados Unidos se ha convertido nuevamente en una ruta de viaje por carretera de paso a paso. ​

Nuevas residencias en Sphere Las Vegas, las proyecciones de El Mago de Oz también se han extendido hasta diciembre de 2026. ​

Apertura del Vanderpump Hotel en Las Vegas, y un electrizante cartel de residencias de primer nivel, incluyendo la reunión de Gwen Stefani con No Doubt en el Sphere y el icónico regreso de Dolly Parton al Strip.

El Museo de Arte del Condado de los Ángeles (LACMA) celebrará 60 años con nuevas galerías.

Expansión de Deer Valley Resort, pretende más que duplicar el tamaño del terreno esquiable de esta estación, inaugurando casi 100 nuevas pistas de esquí y la góndola East Village Express para 10 pasajeros. ​

Nuevo hotel frente al mar La Bahia Hotel + Spa en Santa Cruz.

Proyecto artístico Route 66 Remixed en Albuquerque.

Apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles , en septiembre de este año.

One&Only Moonlight Basin abrirá en Montana. El propio complejo está compuesto por varios lodges, 73 habitaciones y suites para huéspedes y 19 camarotes para huéspedes. Hay seis restaurantes y bares en la propiedad, así como un spa de última generación. ​

Nueva montaña rusa Fast & Furious en Universal Studios Hollywood.

En Salt Lake City, el nuevo tren turístico Canyon Spirit de los Rocky Mountaineers comienza en abril de 2026.

MEDIO OESTE

Novedades destacadas

Nuevo anfiteatro Acrisure en Grand Rapids, Michigan, recinto al aire libre con capacidad para 12 mil personas, situado a orillas del río Grand.

El Museo y Memorial Nacional de la Primera Guerra Mundial en Kansas City, celebra su centenario. El museo también acogerá el Fan Fest de la Copa del Mundo este verano.

Apertura del Obama Presidential Center en el barrio de Hyde Park, en Chicago. El centro contará con un museo, un auditorio, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, espacios de programación comunitaria y deportiva, jardines ajardinados e iniciativas durante todo el año.

Nuevo museo de la Nación Oneida, ubicado al oeste de Green bay, Wisconsin. Su apertura se espera para la primavera de este año.

NORESTE

Novedades destacadas

En The Mountain Side de Maryland, un proyecto de reutilización adaptativa da nueva vida a un edificio victoriano de la época victoriana.

Apertura del Wills Hotel en Maryland, será el primer hotel boutique del destino con tres pisos y 20 habitaciones.

25 aniversario del 9/11 Memorial & Museum.

Nuevas galerías en el National Constitution Center (Filadelfia).

El XX aniversario del Super Girl Festival en Virginia Beach, será un evento gratuito que mostrará el talento de más de mil atletas femeninas inspiradas en diez deportes, además de entretenimiento en vivo con música en directo, clases fitness y conferencias con celebridades.

Expansión del New Museum en Nueva York. Tendrá la exposición inaugural del museo, Nuevos Humanos: ​ Recuerdos del Futuro, con más de 200 artistas y figuras culturales explorando ideas de evolución sobre la humanidad.

Activaciones del Mundial en Whitney Museum, tales como sets de DJ inspirados en tradiciones musicales globales, actividades artísticas, visitas guiadas y refrescos, todo culminando en una celebración especial del West Side Fest del 10 al 12 de julio. Estas actividades tendrán lugar durante la Bienal Whitney 2026, con gran diversidad de artistas y países anfitriones. La entrada será gratuita.

Primer centenario de los Harlem Globetrotters.

Celebraciones del 250 aniversario en Washington D.C., museos, teatros, restaurantes y monumentos icónicos de toda la ciudad acogerán exposiciones especiales, actuaciones, experiencias culinarias e instalaciones artísticas públicas que reflejen el tapiz cultural y la evolución histórica de Estados Unidos desde 1776 hasta la actualidad.

Renovación del Smithsonian National Air and Space Museum. Con la mayoría de las galerías reabriendo, el museo mostrará hitos históricos en materia aérea y espacial. ​

NOROESTE DEL PACÍFICO (Washington, Oregon, Idaho)

Apertura de The Observatory Sun Valley (Idaho). Este nuevo resort de lujo abre en la entrada al centro de Ketchum con 73 habitaciones, spa, piscina termal y un observatorio en la azotea orientado a la Reserva Central del Cielo Oscuro de Idaho.

Acceso sin reservación en Mount Rainier (Washington) y el Parque Nacional Glacier en Montana.

La información es cortesía de Brands USA.