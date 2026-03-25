Georgina Rodriguez está puliendo los últimos detalles de su próxima boda con el astro del futbol Cristiano Ronaldo, la cual se estaría llevando a cabo este verano, tras la participación del jugador en el Mundial de la FIFA 2026.

Entre tanto, la modelo e influencer ha estado compartido algunas publicaciones en redes sociales sobre su vida diaria y trabajos dentro de la moda, como campañas publicitarias y sesiones fotográficas.

Recientemente compartió una serie de fotos en Instagram en la que aparece luciendo diseños deportivos de la marca Alo Yoga, mismos que destacaron su figura de ensueño y belleza sin igual, además del estilo elegante y lujoso que le gusta mostrar.

Uno de los atuendos se trató de un conjunto color marrón con negro, compuesto por minifalda de cintura alta, a juego con un top de cuello redondo y un jersey corto con cierre. Al look le sumó un par de zapatillas blancas con tacón de aguja, un bolso Birkin de Hèrmes, un reloj de diamantes con correa de oro y su anillo de compromiso. Otro conjunto fue un pantalón y sudadera cosy blanco traslúcido.

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Hace unos días, Georgina y Cristiano Ronaldo se convirtieron en tema de conversación luego de presumir su riqueza en una publicación de redes sociales.

En la imagen, que se hizo viral en redes en cuestión de minutos, se observa al delantero del Al-Nassr conduciendo un exclusivo auto Bugatti Centodieci, valuado en casi 10 millones de dólares , mientras sostiene la mano de Georgina.

Pero el millonario vehículo no fue lo único que llamó la atención. En la imagen, la pareja también lució relojes de lujo de la marca Patek Philippe, con modelos que superan el medio millón de dólares cada uno. Ambos relojes lucieron diamantes incrustados, tanto en la correa como dentro de la esfera.

A esto se suma el impresionante anillo de compromiso que CR7 le entregó a Georgina el año pasado y con el que estarán llegando al altar durante este verano, cuyo valor se estima en cerca de 5 millones . Al parecer dichas imágenes fueron tomadas durante una noche romántica en Madrid.

El lujoso estilo de vida de la pareja ha generado curiosidad por sus ingresos. Se estima que Cristiano Ronaldo se puede dar una vida de lujo junto a su pareja y sus cinco hijos debido al salario que percibe; de acuerdo con los informes, el astro portugués gana cerca de 244 millones dólares al año con el Al-Nassr, una cifra que explica cómo puede mantener una colección de autos, relojes, jets privados y propiedades en distintas partes del mundo.

La pareja de celebridades planea casarse durante este verano en Madeira, Portugal, después de que Ronaldo termine sus compromisos en el Mundial de Futbol 2026, que se disputará entre México, Canadá y Estados Unidos.

La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal, posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.