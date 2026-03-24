Lupita Jones y Andrea Meza arremetieron contra Fátima Bosch, luego de que ésta recomendara a las generaciones más jóvenes no participar en los certámenes de belleza como Miss Universo. ¿Qué pasó entre estas tres reinas de belleza y qué comentarios las hicieron estallar? A continuación te contamos todo.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre no participar en Miss Universo?

Como contexto, en un reciente foro de mujeres en El Salvador, Bosch recomendó a jóvenes y niñas que quieren convertirse en reinas de belleza no participar en los concursos de acuerdo a su experiencia como actual ganadora de Miss Universo. Ella dijo: “Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”.

“La realidad es que Miss Universe depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”, agregó.

En su charla, Fátima contó los desafíos que ha enfrentado desde que fue coronada en noviembre pasado y abordó el tema de los estándares de belleza que manejan los certámenes, en especial el de Miss Universo.

“Ha sido muy difícil porque los certámenes no están acostumbrados a una mujer real, a una mujer que no entra en las tallas que quieren, a una mujer con voz (...) Si tú te quieres meter a un concurso de belleza para cambiar ese molde y para hacerle ver a todas las mujeres y a las niñas que no necesitas ser perfecta y que traes un proyecto que va a ayudar a la humanidad, adelante y haz el cambio”, aseveró.

Después de que sus declaraciones se hicieran virales, Bosch dijo que sus palabras se habían malinterpretado y que su intención con dicha sugerencia no había sido “desvalorizar” el camino que siguen las concursantes, también destacó que se necesitan ciertas cualidades y responsabilidades para formar parte de dichos concursos.

“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”, afirmó.

¿Qué respondieron Lupita Jones y Andrea Meza?

En la reciente edición de Mesa Caliente de Telemundo, las exreinas de belleza, Lupita Jones y Andrea Meza respondieron a los comentarios de Fátima y defendieron la labor de Miss Universo y el legado que han dejado todas las ganadoras del concurso a lo largo de los años.

Lupita Jones, miss universo 1991,recordó que más de 70 Miss Universo han trabajado durante años para construir el prestigio del título, por lo que considera importante reconocer el camino que otras reinas han abierto en la industria.

“No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores miss universos hemos hecho con este título (...) Habemos muchas otras, 70 y tantas miss universos, antes de ella que hemos dejado también un legado”, apuntó Jones.

“En la forma en cómo se expresa, de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado por ese título y le hemos dado un gran renombre”, agregó.

También subrayó que los certámenes de belleza como Miss Universo no sólo buscan resaltar la belleza física, sino ofrecer una plataforma para impulsar proyectos personales, causas sociales y carreras profesionales.

“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita, ya lo eres. Métete para darle un sentido valioso a lo que hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas, mi reina (...) No se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante", sentenció.

Por su parte, Meza, que ganó en 2020, señaló que Fátima ha necesitado un “acompañamiento” más fuerte, desde que fue participante del concurso y ahora durante su reinado, que le ayude a superar polémicas como la actual y las crisis que se desataron en torno a ella y su participación incluso antes de ganar Miss Universo 2025.

Asimismo, celebró que Fátima Bosch haya aclarado lo ocurrido y explicado lo que quería decir inicialmente.

“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento”, dijo, destacando que posiblemente Bosch fue víctima de los nervios y de la sensación de ser atacada con cada pregunta que se le hace.