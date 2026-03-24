Un pequeño corgi fue el encargado de guiar a una manada de otros perros de raza a lo largo 17 kilómetros sobre una carretera en China con el firme objetivo de regresar a casa, luego de estar a punto de ser convertidos en carne para consumo humano.

De acuerdo con reportes de la prensa china, los animales que se salvaron de terrible fin tuvieron que caminar sobre una transitada autopista de Changchun, ubicada en la provincia de Jilin.

Los animales de raza golden retriver, corgi, pastor alemán y pequines habrían sido robados de sus aldeas para llevarlos a una carnicería, sin embargo, en algún momento lograron escapar.

Pese a que el camino fue largo, en reportes de redes se detalla que el corgi estuvo a la cabeza de la manada, volteando constantemente para asegurarse que seguían juntos.

En medio de las dificultades de la carretera, el resto de la manada iba cuidando a un pastor alemán lesionado que trataba de mantener el paso de regreso a casa.

Tras darse a conocer los detalles de la historia, el video explotó en redes.

🇨🇳 | Siete perros robados a sus dueños en el noreste de China se han vuelto virales tras escapar de sus captores y regresar a casa. Los animales fueron presuntamente sustraídos por traficantes para ser vendidos en un mercado de carne de perro.



Lograron escapar de un camión en… pic.twitter.com/xsu2r7EiK1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 23, 2026

Los reportes indican que los primeros cibernautas en grabar tan singular manada intentaron ayudarlos para evitar que siguieran expuestos a los riesgos de la autopista.

Ante la negativa de los animales, las personas solicitaron ayuda a las autoridades locales.

La organización local, Bitter Coffe, se interesó por el caso y envió a varios voluntarios para rastrearlo con la ayuda de un dron.

Posteriormente, informaron a medios chinos que los perros no eran callejeros eran mascotas originarias de un mismo pueblo, donde tres familias los buscaban.

Fue el pasado 19 de marzo cuando un Jimu News dio a conocer que los protagonistas de esta historia habrían regresado finalmente con sus dueños.

Sobre si los perros habrían sido robados o por qué estaban tan lejos de casa, se menciona, sin dar datos contundentes, que sí fueron sustraídos por presuntos ladrones que trabajaban para una carnicería dedicada a la venta de carne de perro, dado a que en China no existe una ley que prohíba explícitamente su consumo.

Tras la historia, los cibernautas de aquel país exigieron el endurecimiento de las leyes para proteger a los animales de casa.