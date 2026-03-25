La cantante Toñita, famosa por su participación en La Academia, atraviesa un momento complicado en su vida personal luego de revelar que canceló su boda con el neurocirujano Eulalio Valdez luego de ocho meses de relación.

Según contó en una reciente entrevista, la relación terminó de forma inesperada tras una discusión de la cual ella pensaba que se reconciliarían, pero esto no ocurrió; pese al rompimiento, Toñita decidió quedarse con el anillo, lo que ha generado críticas en redes sociales.

De acuerdo con declaraciones, Toñita contó que la ruptura ocurrió desde diciembre pasado y que su expareja simplemente dejó de comunicarse con ella, incluso la bloqueó de todas sus redes sociales: “Ya no quiero saber nada de los hombres. En mi última relación, hace como tres meses, ¡me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó”, dijo.

La cantante y actriz detalló que su relación con el neurocirujano parecía sólida, ya que llevaban ocho meses juntos, habían conocido a sus respectivas familias y tenían planes de boda.

NO TE PIERDAS: Influencer Anastasia Karanikolaou irradia belleza con lencería negra y deslumbra

Incluso, dijo, lo presentó con su hija, por lo que el compromiso parecía serio.

De acuerdo con lo narrado por Toñita, tuvo varios conflictos con su prometido a lo largo de su relación, uno de ellos era la cercanía que tenía con el padre de su hija y las peticiones de éste para que le dejara de hablar.

La cosa sólo se limitó a eso, sino que Toñita también le pidió que cortara relación con una de sus amigas cercanas, a lo que él se negó.

“Él me dijo que le molestaba el trato con mi ex, el padre de mi hija. Yo se lo expliqué y retiré las llaves de mi departamento. Le pedí que hiciera lo mismo con una amistad suya, pero no lo aceptó”, contó.

Por su parte, sugirió que hubo una tercera en discordia involucrada en su relación, lo que pudo haber provocado el distanciamiento entre los dos y el eventual rompimiento.

Tras su separación y la desaparición de su ex, Toñita decidió conservar el anillo de compromiso que poco antes le había entregado, según dijo, el mismo médico le pidió que no le devolviera nada de lo que le estaba dando dentro de la relación, porque se lo dio “de corazón”.

“Aquí lo tengo guardado, porque dicen que no se debe regresar. Además, él siempre me dijo: ‘Todo lo que yo te brinde, te lo doy de corazón, no tienes por qué devolverme absolutamente nada”, narró.

Finalmente, la exintegrante de La Academia aseguró que ahora se enfocará en sanar y tomarse tiempo antes de volver a enamorarse. A sus 45 años, la cantante veracruzana señaló que no tiene prisa por iniciar otra relación y que su prioridad es recuperarse emocionalmente tras esta ruptura que canceló su boda y la dejó con una experiencia amarga en el amor.