Una pareja de Chicago está regalando toda la organización de su boda cancelada en Jalisco, México, luego de que el operativo militar en el que murió Nemesio Cervantes Oceguera, El Mencho, frustrara todos sus planes de llegar al altar y la dejara vestida y alborotada.

Según contaron los novios, Kaity Bucaro y Robbie Morris en sus redes sociales, habían planeado una boda a las afueras de Guadalajara, pero tras la violencia desatada por el operativo del pasado 22 de febrero, tuvieron que cancelar todo, quedándose con todos los preparativos pagados.

“Realmente era un sueño que habíamos estado planeando, le dedicamos muchas horas para que quedara preciosa”, dijo Kaity, la novia, en una entrevista con N5 Chicago. Según contó, sus amigos los contactaron mientras escribían sus votos debido a que estaban preocupados por ellos y por lo que ocurrirá en Jalisco, lugar donde se casarían en cuatro días, el viernes 27.

“Me dijo: ‘Rob, mira este mensaje’. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Pensé: ‘¿qué pudo haber provocado esa reacción?’”, recordó Morris.

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“El domingo tuvimos que tomar muchas decisiones rápidas, al mismo tiempo que lamentábamos que la boda que habíamos estado intentando organizar durante un año, y la visión que teníamos para este hermoso lugar, ya no estuviera a nuestro alcance”, dijo Bucaro.

Si bien canceló su boda en México, la pareja logró casarse en Chicago en una ceremonia sencilla, organizada con ayuda de su familia.

A casi un mes de la cancelación de su boda, la pareja ahora está buscando regalar la boda a una pareja mexicana que esté planeando su enlace en México próximamente.

“Nunca pudimos disfrutar del hermoso fin de semana de bodas que habíamos planeado en Guadalajara”, dijeron en Instagram. “Así que decidimos hacer algo especial. Nos hemos asociado con un increíble grupo de proveedores de bodas de Guadalajara para brindarles a una pareja la oportunidad de celebrar su boda allí”, agregaron.

Aunado a este regalo, la pareja dijo que dará cupones de descuento para los servicios de planificación, música y para los paquetes de fotografía. En total, el costo de lo que regala asciende a los ¡11 mil dólares!

“Además de un crédito de 7.500 dólares para Finca by Alofa , una hacienda "llena de historia y profundamente arraigada en su herencia", los ganadores del sorteo también recibirán un 50% de descuento en servicios de planificación de bodas, un 40% de descuento en servicios de DJ, un crédito de 15.000 MXN (aproximadamente 844 dólares) para fotografía y un 10% de descuento en servicios de videografía”.

La boda será regalada a través de un sorteo que concluye el 27 de marzo a las 11:59 pm CST, 10:59 pm hora central de México.

Para participar, la pareja pide una serie de requisitos, entre ellos compartir la publicación del sorteo en Instagram y completar un formulario. Los ganadores serán seleccionados al azar y contactados con la elegibilidad antes de que se anuncie a los ganadores públicamente.