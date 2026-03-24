Galilea Montijo estaría arrepentida y muy enojada tras no obtener los resultados que esperaba del procedimiento estético al que se sometió en los últimos días, el cual incluso le dejó hinchado el rostro, despertando así cientos de críticas de parte de usuarios de redes sociales, quienes señalaron que se “excedió” en su arreglito. De acuerdo con lo dado a conocer, Galilea se habría cuestionado su decisión, al grado de decir “¿Qué me hice?”.

La conductora del programa Hoy, de 52 años, volvió a ser tendencia luego de que surgieran versiones sobre un supuesto arrepentimiento tras someterse a un procedimiento estético que habría modificado notablemente su rostro. Usuarios han señalado un cambio evidente en la apariencia de la presentadora, por lo que ella incluso tuvo que salir ante las cámaras a decir lo que había pasado.

Montijo dijo en Hoy que lo que se hizo en la cara no fue una cirugía sino que se trató de un procedimiento en el que le levantaron las cejas, supuestamente porque una estaba más arriba que la otra. “Nunca estuve como las fotos que me pusieron, no sean gachos”, dijo, a la par que precisó que “tomará tiempo” que su rostro se “reacomode”.

Pese a esta aclaración en la que dejó en claro que ella se encuentra bien con su nueva apariencia, la periodista Angélica Palacios informó que Galilea está arrepentida y enojada por cómo quedó su rostro.

De acuerdo con Palacios, Montijo habría mostrado su descontento en su círculo cercano, ya que personas que trabajan con ella aseguraron que su actitud cambió tras someterse a este retoque: “La conductora está que echa rayos y centellas (...) gente que trabaja con ella dicen que Galilea ya perdió el eje porque en todo momento dice: ‘me falta poquito aquí’, ‘me debería poner un poquito más allá’”, mencionó.

De igual forma, la comunicadora aseveró si Galilea está enojada es porque no quedó conforme con cómo luce ahora. “Galilea no está nada contenta con lo que se hizo, está arrepentida y ahorita anda que echa tiros, rayos, chispas y centellas, porque dice '¿qué me hice?’. Está esperando que se le baje lo hinchado y no se le baja. Cuando está sola, con su gente de confianza dice: ‘pero ve nadamás cómo me fregaron la cara’, por eso se peina con el pelo hacia adelante. Ella está furiosa”, dijo.

@programa_hoy Nuestra Gali nos cuenta que se hizo unos arreglitos en la ceja. ♬ sonido original - HOY

Las imágenes recientes de Galilea Montijo han provocado diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos aseguran que se sigue notando la inflamación, mientras que otros defienden que podría tratarse de efectos temporales normales tras un tratamiento estético.

Especialistas en medicina estética precisan que procedimientos como rellenos faciales o aplicaciones de bótox pueden generar inflamación pasajera, la cual disminuye con el paso de los días.