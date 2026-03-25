Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a robarse los reflectores y a llamar la atención de todos luego de que presumiera una foto en la que posa en uno de los lugares más icónicos de Estados Unidos, nada más y nada menos que el letrero de Hollywood ubicado en California. La imagen desató una ola de reacciones a favor y en contra de la modelo, quien está intentando rehacer su vida a pesar del escándalo que la persigue.

El nombre de Emma Coronel, de 36 años, ha estado inevitablemente ligado al de El Chapo Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, cuya historia ha sido ampliamente documentada en libros, series y producciones internacionales. Aunque en los últimos años ha intentado rehacer su vida, miles de curiosos la siguen, esperando que revele más detalles de cómo fue su vida con el capo.

Es por eso que ahora que reapareció en redes no pasó desapercibida, ya que compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se le ve cerca del emblemático letrero de Hollywood, asociado con la gran industria del cine y con los grandes proyectos reconocidos a nivel mundial.

En la imagen, que rápidamente se volvió viral, Coronel aparece posando con un look deportivo completamente negro y entallado, que incluyó una gorra que cubría una buena aparte de su rostro; además, se le veía tranquila y disfrutando de una tarde en California.

Emma Coronel en Hollywood. Foto: Instagram

La publicación generó decenas de reacciones, dividiendo opiniones entre quienes la apoyan y quienes cuestionan su exposición mediática; algunos celebraron que continúe con su vida, mientras que otros criticaron que la forma en la que Emma Coronel refuerza estereotipos del glamour vinculados con el narcotráfico.

Por ahora, la esposa del exlíder del cártel de Sinaloa se encuentra trabajando en una nueva producción: a finales de febrero de este año se anunció que Emma producirá y colaborará en una nueva serie sobre la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la cual será protagonizada por Rafael Amaya (conocido por su trabajo en la serie "El Señor de los Cielos").